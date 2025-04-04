البابا تواضروس يفتتح مبنى خدمات مطرانية الجيزة.. صور

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني الخميس، مبنى الخدمات التابع لمطرانية الجيزة والذي تم تشييده داخل نطاق المطرانية.

افتتاح مبني الخدمات

ووصل قداسة البابا إلى مقر المطرانية وكان في استقباله نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، وعدد من أحبار الكنيسة ومجمع كهنة الإيبارشية، وعزف فريق الكشافة موسيقاه في فناء المطرانية ترحيبًا بقداسته، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاح مبنى الخدمات ورتل خورس شمامسة المطرانية ألحان استقبال الأب البطريرك بينما سادت حالة من الفرحة في صفوف الشعب لحظة دخول قداسة البابا إلى الممر المؤدي إلى منطقة الخورس حيث صلى صلاة الشكر ورتل الخورس بعض الألحان، كما رتل فريق الكورال عدد من التسابيح الكنسية.

وألقى نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس كلمة رحب فيها بقداسة البابا مقدمًا الشكر لقداسته، وألقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كلمة ترحيب بقداسة البابا.

وفي كلمته عبر قداسة البابا عن سعادته بافتتاح المبنى، مرحبًا بالسيد المحافظ وقيادات المحافظة، لافتًا إلى أن تواجد أسرة المحافظة معًا أمر يعبر عن الوطن ورجاله، مشيرًا إلى أن الأوطان القوية يبنيها الرجال والأبطال، معطيًا المثل بمثلث الرحمات الأنبا باخوميوس الذي كان أحد هؤلاء الأبطال الذين سيخلد اسمهم في التاريخ المصري وليس في تاريخ الكنيسة فقط، الذي يعد جزءًا من تاريخ مصر.

ونوه قداسة البابا بأن صناعة السلام يسمونها الصناعة الصعبة لأنها تحتاج إلى شخصيات قوية قادرة على بذل جهود جبارة لصنع السلام بين الناس، مشددًا على أن صنع السلام مسؤولية على كل من هم في منصب.

وشهد قداسة البابا عرضًا لفريق الكشافة في فناء المطرانية، تفقد بعده مبنى الخدمات الجديد الذي يحوي قاعة مناسبات ومسرح، وطابق لفصول مدارس الأحد وآخر للاستقبال به غرف ضيافة، إلى جانب العديد من الخدمات المساعدة.

وفي المسرح الجديد شاهد قداسة البابا والآباء الأحبار والكهنة والمكرسات والخدام عروض لفرق الكورالات التابعة لإيبارشية الجيزة، وعرض مسرحي بانتوميم، وفيلمًا تسجيليًا عن مراحل بناء مبنى الخدمات.