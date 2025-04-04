آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

نستعرض فيما يلي أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة داخل مصر:

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة

الشراء: 13.477 جنيه مصري

البيع: 13.505 جنيه مصري

في مصرف أبوظبي الإسلامي، تم تسجيل سعر شراء الريال السعودي عند 13.477 جنيه مصري وسعر البيع عند 13.505 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي اليوم الجمعة

الشراء: 13.472 جنيه مصري

البيع: 13.500 جنيه مصري

في المصرف العربي الدولي، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.472 جنيه مصري وسعر البيع 13.500 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC اليوم الجمعة

الشراء: 13.470 جنيه مصري

البيع: 13.500 جنيه مصري

في بنك HSBC، كانت أسعار الريال السعودي شراء: 13.470 جنيه مصري وبيع: 13.500 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة

الشراء: 13.469 جنيه مصري

البيع: 13.507 جنيه مصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.469 جنيه مصري وسعر البيع 13.507 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) اليوم الجمعة

الشراء: 13.467 جنيه مصري

البيع: 13.495 جنيه مصري

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، تم تسجيل سعر شراء الريال السعودي عند 13.467 جنيه مصري وسعر البيع 13.495 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في QNB الأهلي اليوم الجمعة

الشراء: 13.462 جنيه مصري

البيع: 13.491 جنيه مصري

في QNB الأهلي، كانت أسعار الريال السعودي شراء: 13.462 جنيه مصري وبيع: 13.491 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم الجمعة

الشراء: 13.455 جنيه مصري

البيع: 13.525 جنيه مصري

في بنك التعمير والإسكان، تم تسجيل سعر شراء الريال السعودي عند 13.455 جنيه مصري وسعر البيع 13.525 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم الجمعة

الشراء: 13.452 جنيه مصري

البيع: 13.499 جنيه مصري

في البنك التجاري الدولي (CIB)، كان سعر شراء الريال السعودي 13.452 جنيه مصري وسعر البيع 13.499 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي اليوم الجمعة

الشراء: 13.449 جنيه مصري

البيع: 13.475 جنيه مصري

في البنك المصري الخليجي، تم تسجيل سعر شراء الريال السعودي عند 13.449 جنيه مصري وسعر البيع عند 13.475 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الجمعة

الشراء: 13.449 جنيه مصري

البيع: 13.500 جنيه مصري

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.449 جنيه مصري وسعر البيع 13.500 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في ميد بنك اليوم الجمعة

الشراء: 13.441 جنيه مصري

البيع: 13.573 جنيه مصري

في ميد بنك، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.441 جنيه مصري وسعر البيع 13.573 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الجمعة

الشراء: 13.428 جنيه مصري

البيع: 13.500 جنيه مصري

في بنك مصر، تم تسجيل سعر شراء الريال السعودي عند 13.428 جنيه مصري وسعر البيع عند 13.500 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة

الشراء: 13.428 جنيه مصري

البيع: 13.500 جنيه مصري

في البنك الأهلي المصري، كانت أسعار الريال السعودي شراء: 13.428 جنيه مصري وبيع: 13.500 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الجمعة

الشراء: 13.424 جنيه مصري

البيع: 13.513 جنيه مصري

في بنك قناة السويس، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.424 جنيه مصري وسعر البيع 13.513 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم الجمعة

الشراء: 13.405 جنيه مصري

البيع: 13.500 جنيه مصري

في بنك البركة، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.405 جنيه مصري وسعر البيع 13.500 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول اليوم الجمعة

الشراء: 13.400 جنيه مصري

البيع: 13.500 جنيه مصري

في كريدي أجريكول، تم تسجيل سعر شراء الريال السعودي عند 13.400 جنيه مصري وسعر البيع عند 13.500 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK) اليوم الجمعة

الشراء: 13.387 جنيه مصري

البيع: 13.517 جنيه مصري

في بنك الكويت الوطني (NBK)، كانت أسعار الريال السعودي شراء: 13.387 جنيه مصري وبيع: 13.517 جنيه مصري.

بنك التنمية الصناعية اليوم الجمعة

الشراء: 13.346 جنيه مصري

البيع: 13.586 جنيه مصري

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.346 جنيه مصري وسعر البيع 13.586 جنيه مصري.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اليوم الجمعة

الشراء: 13.280 جنيه مصري

البيع: 13.510 جنيه مصري

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، سجل سعر شراء الريال السعودي 13.280 جنيه مصري وسعر البيع 13.510 جنيه مصري.

البنك العقاري المصري العربي اليوم الجمعة

الشراء: 13.130 جنيه مصري

البيع: 13.501 جنيه مصري

في البنك العقاري المصري العربي، تم تسجيل سعر شراء الريال السعودي عند 13.130 جنيه مصري وسعر البيع عند 13.501 جنيه مصري.