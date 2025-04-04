وزير الخارجية الأمريكي: علينا إعادة هيكلة النظام العالمي للتجارة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن فرض شروط مسبقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا لن يكون مجديا، وأن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو التسوية.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر على قناة القاهرة الإخبارية، أن لدينا التزامات علنية بالعمل مع الناتو لمكافحة الإرهاب، وعلينا إعادة هيكلة النظام العالمي للتجارة.



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الصين لا تستورد بضائع لكنها في المقابل تصدر وتقوم بإغراق الأسواق، وواشنطن حاضرة في الناتو الآن أكثر من أي وقت مضى.



وتابع روبيو: غايتنا زيادة الإنفاق العسكري لرفع قدراتنا المشتركة، والصين تعمل على أكبر توسع عسكري في تاريخها وعلينا مواجهة ذلك، وكلما كان شركاؤنا في الناتو أقوى كان الحلف أقوى، ونتخذ إجراءات ضد الحوثيين لأن لديهم أسلحة متطورة لاستهداف السفن.

