الخارجية الأمريكية: إذا سلمت حماس كل المحتجزين وألقت سلاحها ينتهي الأمر

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه إذا سلمت حماس كل المحتجزين الأحياء والموتى لديها وألقت سلاحها ينتهي الأمر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.



وفي وقت سابق، طالبت الرئاسة الفلسطينية، حماس بقطع الطريق على إسرائيل وأن تسحب الأعذار منها لمواصلة عدوانها الدموي على غزة.



وقالت الرئاسة الفلسطينية: عملية التهجير الداخلي مدانة ومرفوضة وهي مخالفة للقانون الدولي تماما كدعوات التهجير للخارج.

وتابعت الرئاسة الفلسطينية: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا في الضفة الغربية ستدفع نحو التصعيد وعدم الاستقرار".