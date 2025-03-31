الرئاسة الفلسطينية: عملية التهجير الداخلي بغزة مدانة ومرفوضة

طالبت الرئاسة الفلسطينية، حماس بقطع الطريق على إسرائيل وأن تسحب الأعذار منها لمواصلة عدوانها الدموي على غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الرئاسة الفلسطينية: عملية التهجير الداخلي مدانة ومرفوضة وهي مخالفة للقانون الدولي تماما كدعوات التهجير للخارج.

وتابعت الرئاسة الفلسطينية: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا في الضفة الغربية ستدفع نحو التصعيد وعدم الاستقرار".

وأكملت الرئاسة الفلسطينية: |دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية فإن المنطقة ستبقى في دوامة حروب لا تنتهي سيدفع ثمنها الجميع|؟