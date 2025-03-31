إسرائيل تلوّح بهدنة جديدة في غزة تمتد لـ50 يوما .. فيديو

عرضت قناة “الحدث” الفضائية، خبرا يفيد بأن إسرائيل تلوّح بهدنة جديدة في غزة تمتد لـ50 يوما، وجاء ذلك علي لسان مسؤول إسرائيلي في تصريحات خاصة لوكالة رويترز.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أن مفاوضات تجرى بين إسرائيل وحماس بشكل متواصل ولكن إيقاعها انخفض مع حلول عيد الفطر.

وقالت الهيئةالإسرائيلية : على الرغم من تصريحات بعض مسؤولي حماس عن تقدم في المفاوضات إلا أن الأمر يبدو غير مؤثر حاليا.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلي أهم النقاط الخلافية وهي أن حماس تريد بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وكذلك مطالبها بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

وتضمنت النقاط الخلافية أيضا إصرار حماس على انسحاب كامل للجيش الاسرائيلي من قطاع غزة؛ وكذلك تعهد دولي بوقف الحرب في الوقت الذي ترفض إسرائيل كل هذه المطالب.

وأشارت الهيئة، إلي أن حماس كانت تتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بين الطرفين قبل عيد الفطر.

وقالت المصادر ، إنه بسبب العيد من المرجح أن تخف حدة الاتصالات.