بعد إعلان رحيله.. قرار عاجل من مانشستر سيتي بشأن دي بروين

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قرارا عاجلا بشأن رحيل نجمه البلجيكي كيفين دي بروين.

وكان دي بروين أعلن منذ قليل رحيله عن مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم الجاري.

وكتب حساب النادي الإنجليزي على منصة إكس: "مانشستر سيتي سيقوم بوداعية كبيرة لكيفين دي بروين هذا الصيف عندما ينتهي عقده، لتكون النهاية لـ 10 سنوات له مع النادي".

بيان دي بروين



وقال دي بروين في بيان: "أود أن أخبركم جميعًا أن هذه ستكون أشهري الأخيرة كلاعب في مانشستر سيتي".

وأضاف: "ليس من السهل كتابة أي شيء عن هذا، ولكن كلاعبي كرة قدم، نعلم جميعًا أن هذا اليوم سيأتي في النهاية".

وتابع: "لقد حلّ ذلك اليوم وأنت تستحق أن تسمعه مني أولاً".

وواصل: "قادتني كرة القدم إليكم جميعًا وإلى هذه المدينة سعيًا وراء حلمي، دون أن أعرف أن هذه الفترة ستغير حياتي هذه المدينة. هذا النادي. هؤلاء الناس. أعطوني كل شيء، لم يكن لدي خيار سوى رد كل شيء! وتخيلوا، لقد فزنا بكل شيء".

وأشار: "سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد حان وقت الوداع، ممتنون للغاية لما يعنيه هذا المكان لعائلتنا".

ولفت: "ستبقى كلمة "مانشستر" إلى الأبد على جوازات سفر أطفالنا والأهم من ذلك، في قلوب كل منا، سيكون هذا دائمًا منزلنا".

وختم: "لا يسعنا إلا أن نشكر المدينة والنادي والموظفين وزملائنا في الفريق والأصدقاء والعائلة على هذه الرحلة التي استمرت 10 سنوات، لكل قصة نهاية، لكن هذا بالتأكيد كان أفضل فصل، دعونا نستمتع بهذه اللحظات الأخيرة معًا".