الأهلي يواجه سوكسيوم السنغالي في أول لقاءات بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

يلتقي الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني، إبراهيم فخر الدين، مع نظيره سوكسيوم السنغالي، في إطار أولى لقاءات الفريقين بالمجموعة الثالثة من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، والمقامة بمدينة أبوجا النيجيرية، خلال الفترة من 1 وحتى 14 ابريل الجاري.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة عصر اليوم، الجمعة، على صالة الألعاب الرياضية في نيجيريا.

ووصل المارد الأحمر إلى نيجيريا مساء الإثنين الماضي، استعدادًا لخوض منافسات البطولة القارية.

وبدأت اللاعبة تاتيانا بوكان، محترفة القلعة الحمراء في الدخول لتدريبات الفريق بشكل تدريجي على أمل لحاقها بلقاءات الأدوار الإقصائية.

وتضم قائمة الشياطين الحمر في البطولة 14 لاعبة وهن: "آية الشامي - ندى وليد - تاتيانا بوكان - مريم ثابت - ميار خليفة - مريم ثروت - سارة أمين - ريماز أشرف - مي غزال - ندى حمدي - آية خالد - دانا شوقي - فرح الحناوي - نهال جمال".

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا للأندية، عن تواجد سيدات طائرة الأهلي بالمجموعة الثالثة مع كل من "سوكوسيم السنغالي، البنك التجاري الكيني ولا لوا الكونغولي".

وعقب نهاية دور المجموعات، تصعد كل الفرق عقب ترتيبها من الأول وحتى الرابع، على أن يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثالثة، ووصيف المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، ويتم نفس الأمر بالنسبة لباقي المجموعات في مباريات إقصائية ثم إقامة لقاءات ربع النهائي ويليها نصف النهائي ثم المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 13 ابريل الجاري.

يذكر أن الزمالك، هو حامل لقب البطولة الماضية، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2 في النهائي الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

كما توج الأهلي قبل سفره بلقبين محليين وهم: كأس السوبر المصري، الدوري المصري الممتاز فيما حصل غريمه التقليدي الزمالك على لقب كأس مصر.

ويعد الأهلي هو البطل التاريخي لهذه المسابقة برصيد 10 ألقاب، بفارق 4 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه، وهو فريق الأنابيب الكيني.