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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اكتشاف صادم.. أطباء تشريح يكشفون أسرارا جديدة حول وفاة مارادونا

دييغو مارادونا
دييغو مارادونا
أحمد العيسوي

ما زالت وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا تثير الجدل وتخضع للمساءلة القضائية، لا سيما في ظل المحاكمة المستمرة لفريقه الطبي على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. ففي جلسة محكمة عقدت يوم الثلاثاء، ظهرت معلومات جديدة ومثيرة حول الحالة الصحية للنجم الراحل، من خلال شهادات خبراء طب شرعي شاركوا في عملية التشريح.

قلب بحجم غير معتاد
في شهادته أمام المحكمة، كشف خبير الطب الشرعي أليخاندرو إزيكييل فيغا أن قلب مارادونا كان أكبر بكثير من الحجم الطبيعي. فقد بلغ وزنه 503 جرامات، بينما يتراوح الوزن الطبيعي للقلب بين 250 إلى 300 جرام. وأشار إلى أن هذا التضخم كان نتيجة نقص مزمن في تدفق الدم والأكسجين إلى القلب، وهي حالة تعرف طبياً بـ"الإقفار القلبي المزمن".

تليف كبدي وحالة صحية حرجة
كما كشف الخبراء أن مارادونا كان يعاني من تليف في الكبد، وهو ما يدل على تدهور حالته الصحية في الفترة التي سبقت وفاته. وعلى عكس ما كانت تروج له بعض الشائعات، أكد التقرير الشرعي أن جسده كان خالياً تماماً من الكحول أو المخدرات وقت الوفاة، ما يبدد الكثير من الأقاويل حول نمط حياته في أيامه الأخيرة.

السبب المباشر للوفاة
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن تقرير التشريح أكد أن الوفاة كانت ناجمة عن نوبة رئوية حادة ناتجة عن فشل القلب الاحتقاني، وهي حالة تؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين بسبب ضعف قدرة القلب على ضخ الدم.


مارادونا.. النهاية المأساوية لأسطورة كروية
رحل مارادونا عن عالمنا في 25 نوفمبرعن عمر يناهز 60 عاماً، بعد أيام فقط من خضوعه لجراحة دقيقة لإزالة تجمع دموي بين الجمجمة والدماغ. وبينما لا تزال المحكمة تبحث في مدى تقصير الفريق الطبي، تبقى وفاة مارادونا نقطة مؤلمة في تاريخ الرياضة العالمية، حيث طغت النهاية المأساوية على مسيرة حافلة بالألقاب والمهارات الاستثنائية.

كرة القدم مارادونا أسطورة الأرجنتينية قلب

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