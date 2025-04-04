علامات تلف منظومة التبخير في السيارة وطرق التعامل معها

يعد حساس التبخير (PCV Valve) جزءًا أساسيًا في نظام تهوية المحرك، حيث يقوم بتنظيم تدفق الغازات الناتجة عن الاحتراق في المحرك وإعادة تدويرها بشكل آمن.

وعند تلفه، قد يسبب العديد من المشكلات التي تؤثر على أداء السيارة وسلامة المحرك.

علامات تلف بلف التبخير

1. تلوث زيت المحرك: يؤدي تلف بلف التبخير إلى تراكم الرواسب والشوائب في الزيت نتيجة لضعف عملية تهوية المحرك بشكل صحيح.

2. انبعاث أدخنة من العادم: في حال كان الزيت يحترق داخل غرف الاحتراق، قد تلاحظ خروج دخان مائل للون الأزرق من العادم.

3. توقف المحرك عن العمل: انسداد بلف التبخير يسبب اختلالًا في نسبة الهواء والوقود، مما يؤدي إلى إطفاء المحرك بشكل مفاجئ.

4. ارتفاع درجة حرارة المحرك: نتيجة لزيادة الضغط داخل المحرك وعدم تصريف الأبخرة بشكل صحيح، مما يسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي.

5. زيادة استهلاك الزيت وتسربه: نتيجة لعدم تصريف الغازات بشكل صحيح، قد يتسرب الزيت من الصمامات أو الأختام، مما يزيد من استهلاك الزيت.

6. ضعف التسارع: قد يؤدي إلى استجابة بطيئة للمحرك عند الضغط على دواسة الوقود بسبب خلل في تدفق الهواء والوقود.

7. صدور أصوات ضوضاء من المحرك: مثل فرقعة أو اهتزازات غير طبيعية نتيجة لاضطراب خليط الهواء والوقود في المحرك.

أسباب تلف بلف التبخير

أحد الأسباب الرئيسية لتلف بلف التبخير هو استخدام زيت محرك غير مناسب، مثل زيت رقم 20W40.

هذا الزيت مكرر ومعاد تصنيعه، ما يؤدي إلى تراكم الرواسب والشوائب التي قد تؤثر على فعالية بلف التبخير.

لذلك، يُفضل استخدام زيت رقم 5W30، الذي يوفر أداء أفضل ويحسن من تهوية المحرك.

عند ملاحظة أي من الأعراض المذكورة، يُفضل فحص بلف التبخير واستبداله إذا لزم الأمر لتجنب الأضرار المحتملة على المحرك.

بالإضافة إلى ذلك، يُنصح باستخدام زيت محرك مناسب مثل 5W30 لضمان استمرارية أداء المحرك وحمايته من الأعطال.