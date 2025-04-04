قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان المبارك .. دار الإفتاء ترد
طريقة عمل مثلجات لذيذة في المنزل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة
مواساة على موسيقى أغنية.. هند صبري تعتذر بسبب نعي زوجة نضال الشافعي| تفاصيل
آخر تحديث لأسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة
ارتفاع حصيلة زلزال ميانمار المدمر إلى 3301 قتيل
النقابة العامة للنقل والمواصلات تدعم موقف مصر المدافع عن الشعب الفلسطيني
العوضي ضربني بجد.. ميرنا نور الدين تكشف كواليس مشاهد الأكشن في فهد البطل
ميليشيا الحوثي تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة
"س وج".. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
أبو الغيط: أحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة
محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية بدون سند قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان المبارك .. دار الإفتاء ترد

حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان المبارك
حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان المبارك
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من إرسال برقيات ورسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل معاني توديع شهر رمضان المبارك عند قرب انتهائه؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا مانع شرعًا من تداول الرسائل الخاصة بتوديع شهر رمضان؛ وذلك لما فيها من تنبيه المسلم بقرب انقضاء موسم الخيرات وانتهاء الشهر المبارك، سواء كان ذلك عن طريق المشافهة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك من الطرق المباحة.

ومن ذلك فعل الصحابة الكرام؛ فقد نقل ابن رجب الحنبلي في "لطائف المعارف" (ص: 210، ط. دار ابن حزم) أقوال بعض الصحابة في وداع شهر رمضان بما يحمل التهنئة، حيث قال: [روي عن عليٍّ رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه.

وعن ابن مسعود أنه كان يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه؟ ومن هذا المحروم منا فنعزيه؟ أيها المقبول هنيئًا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك] اهـ.

وهناك كثير من الألفاظ التي يجوز استعمالها عند توديع شهر رمضان المبارك، ومن ذلك كل ما يحتوي على معاني الخير والبركة وتقبل ما تم فيه من الطاعات.

وكما اهتم المسلمون بقدوم رمضان اهتموا كذلك بتوديعه على صفة فيها تذكير بفضله وتمني عوده مرة أخرى، والدعاء بتقبل الصيام مع المداومة على الرجاء بحصول الثواب الكامل والغنيمة بالموسم الفاضل، فإن تمام العمل الصالح وإتقانه وأداءه على أكمل وجه موجب لمحبة الله تعالى، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"، والبيهقي في "شُعب الإيمان".

دار الإفتاء وسائل التواصل الاجتماعي توديع شهر رمضان شهر رمضان معاني الخير والبركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا لتوسيع الصراع.. رسائل الرئيس السيسي تصل إلى واشنطن وطهران وإسلام آباد

سعر الريال السعودي

آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

أسعار الدواجن

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

احمد زاهر

أحمد زاهر عن وفاة زوجة نضال الشافعي: مش مصدق والله

الغاوي

أحمد مكي يزيح العوضي من الصدارة.. تفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس دونالد ترامب

استثناء مصري| ترامب يفرض رسوماً جمركية على الجميع.. ومصر الأقل بين دول العالم

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام النهارده

ترشيحاتنا

بلف التبخير

علامات تلف منظومة التبخير في السيارة وطرق التعامل معها

تيك توك

قبل 48 ساعة من حظره.. تيك توك ينتظر قبلة الحياة في أمريكا

مايكروسوفت 365 Copilot

مايكروسوفت 365 Copilot يعزز قدراته بوكلاء ذكاء اصطناعي للتحليل والأبحاث

بالصور

العمل الخيري للفنانين.. نجوم الفن بين التبرعات والدعم والشعبيه

هانر فرحات
هانر فرحات
هانر فرحات

50 صورة من جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي ومساندة قوية من أهل الفن

نضال الشافعي
نضال الشافعي
نضال الشافعي

تظلم المستهلك.. هيونداي تلجأ لحيلة ذكية لتفادي الرسوم الجمركية

هيونداي
هيونداي
هيونداي

جرجير ورمان.. اكتشف وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحنجرة

الحنجرة
الحنجرة
الحنجرة

فيديو

انجي شرف

إنجي شرف تعلن فسخ خطبتها: كل شيء قسمة ونصيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد