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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زمالك 2007 يهزم الأهلى بهدف ميدو الصغير

لقاء الزمالك والأهلى 2007 فى بطولة الجمهورية
لقاء الزمالك والأهلى 2007 فى بطولة الجمهورية
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على الأهلي بهدف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية.

سجل هدف الزمالك، حسين أحمد حسام "ميدو".

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنياً جيداً على مدار شوطي اللقاء، وصنعوا فرصا عديدة استطاعوا خلالها تسجيل هدفاً، عن طريق حسين أحمد حسام "ميدو" فى الدقيقة 42 من زمن اللقاء، بجانب إهدار عدة فرص على مرمى الأهلي.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق، محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

وشهدت المباراة حضور، جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأيمن عبد العزيز المدرب العام، وعبد الواحد السيد مدير الكرة،

وقام الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بمشاهدة اللقاء داخل أرضية مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، للوقوف على مستوي الفريقين.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007 من: " أحمد رزق مدرباً، محمد أحمد علي مساعداً للمدرب، وليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، مجدي قاصد إدارياً، إبراهيم عبد الرحمن أخصائياً للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللاً للأداء، عبد الرحمن عاطف معداً بدنياً، سيد جاد مسؤولاً للمهمات.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى باياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وستيلينبوش يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل باستاد القاهرة الدولي.

كان الزمالك قد تعادل مع ستيلينبوش سلبيا بجنوب افريقيا.

ووصلت بعثه فريق الزمالك فجر الجمعة قادمه من جنوب افريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت بالمباراة المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، وتقام المباراة  في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي الزمالك إبراهيم يوسف بطولة الجمهورية مواليد 2007 حسين أحمد حسام ميدو

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