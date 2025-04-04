قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيس يوافق على إعارة محمد عبد المنعم لـ الأهلي في كأس العالم للأندية
بمشاركة عربية وأوربية.. انطلاق الرالي الدولي للطائرات الخفيفة في مصر| صور
محافظ شمال سيناء ينفى شائعات تجهيز رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين
الصحة العالمية: استهداف المنشآت الطبية في غزة انتهاك للقانون الدولي
صفقة التبادل.. المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يزور الشرق الأوسط خلال أيام
مصطفى بكري: الضجيج الإسرائيلي حول تواجد الجيش في سيناء جعجعة بلا قيمة
أول تعليق من نضال الشافعي بعد وفاة زوجته .. ماذا قال؟
احتجاجات غاضبة في الأردن رفضًا للدعم الأمريكي لإسرائيل
الدمار في غزة عظيم| مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان
ترامب يمنح شركة صينية مهلة ثانية لبيع تطبيق تيك توك
أعلى شهادة ادخار في البنوك .. تفاصيل
ترامب يهدد الصين بعد فرضها رسومًا جمركية على السلع المستوردة من أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ شمال سيناء ينفى شائعات تجهيز رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين

اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء
اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء
أسامة علي

نفى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الشائعات بشأن تجهيز رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين.

وتابع اللواء خالد مجاور خلال مداخلة مع برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامى مصطفى بكرى قائلا:" بعض الشائعات على السوشيال ميديا قالت أنه لم يتم تسكين مدينة رفح الجديدة لتجهيزها لاستقبال الفلسطينيين".

وأكد محافظ شمال سيناء" الرد على تلك الشائعات كان أنى صليت الجمعة أنا ونواب المحافظ فى مدينة رفح الجديدة وأجريت جولات فى المدينة وقابلنا المواطنين".

مساعدات غزة 

وعن المساعدات الإنسانية التى وصلت غزة قال اللواء خالد مجاور، أن 90% من المساعدات التى دخلت خلال الفترة الماضية مصرية خالصة.

وأكد محافظ شمال سيناء إنه خلال الفترة الماضية تم استقبال عشرات المصابين الفلسطينيين وعدد محدود من مرافقيهم.

غزة شمال سيناء رفح المصرية مصطفى بكرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الريال السعودي

آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا لتوسيع الصراع.. رسائل الرئيس السيسي تصل إلى واشنطن وطهران وإسلام آباد

ذئاب

حالة طوارئ.. ذئاب تنتشر في أمريكا| ماذا يحدث؟

الاهلي

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام النهارده

أجواء شتوية

أجواء شتوية ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

زيزو

رسالة خاصة من الزمالك تثير الجدل حول تجديد عقد زيزو

الغاوي

أحمد مكي يزيح العوضي من الصدارة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء نزلة الشوبك

رئيس حي الشرق فى بورسعيد تقود حملة إشغالات مكبرة بالحى

التحفظ على الإشغالات المخالفة في حي الشرق ببورسعيد | صور

"لقاء الجمعة للأطفال" .. فاعلية تنظمها أوقاف أسيوط

لقاء الجمعة للأطفال .. فاعلية برعاية أوقاف أسيوط | صور

بالصور

لمرضى ضغط الدم .. مشروبات على الريق لازم تعرفها

مشروبات صباحية في خفض ضغط الدم المرتفع
مشروبات صباحية في خفض ضغط الدم المرتفع
مشروبات صباحية في خفض ضغط الدم المرتفع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الزنجبيل لمدة أسبوع؟

فوائد شرب ماء الزنجبيل لمدة أسبوع
فوائد شرب ماء الزنجبيل لمدة أسبوع
فوائد شرب ماء الزنجبيل لمدة أسبوع

دواء جديد لتسكين الألم يثير الجدل في أوروبا .. مستخلص من نبات القنب

عقار بديل واعد مستخلص من القنب
عقار بديل واعد مستخلص من القنب
عقار بديل واعد مستخلص من القنب

ارتفاع حاد لـ أسعار الكاكاو عالميًا بسبب تراجع الإنتاج في كوت ديفوار

أسباب إرتفاع أسعار الكاكو في العالم كله
أسباب إرتفاع أسعار الكاكو في العالم كله
أسباب إرتفاع أسعار الكاكو في العالم كله

فيديو

وفاة زوجة نضال الشافعي

فارقت الحياة بعد والدتها بأيام قليلة.. السبب الحقيقي وراء وفاة زوجة نضال الشافعي

انجي شرف

إنجي شرف تعلن فسخ خطبتها: كل شيء قسمة ونصيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد