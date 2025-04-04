محافظ شمال سيناء ينفى شائعات تجهيز رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين

نفى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الشائعات بشأن تجهيز رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين.

وتابع اللواء خالد مجاور خلال مداخلة مع برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامى مصطفى بكرى قائلا:" بعض الشائعات على السوشيال ميديا قالت أنه لم يتم تسكين مدينة رفح الجديدة لتجهيزها لاستقبال الفلسطينيين".

وأكد محافظ شمال سيناء" الرد على تلك الشائعات كان أنى صليت الجمعة أنا ونواب المحافظ فى مدينة رفح الجديدة وأجريت جولات فى المدينة وقابلنا المواطنين".

مساعدات غزة

وعن المساعدات الإنسانية التى وصلت غزة قال اللواء خالد مجاور، أن 90% من المساعدات التى دخلت خلال الفترة الماضية مصرية خالصة.

وأكد محافظ شمال سيناء إنه خلال الفترة الماضية تم استقبال عشرات المصابين الفلسطينيين وعدد محدود من مرافقيهم.