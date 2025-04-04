المجر تمنح نتنياهو الدكتوراة الفخرية رغم تورطه في جرائم حرب

حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة الخدمة العامة المجرية خلال زيارته لبودابست.

نتنياهو يحصل على الدكتوراة الفخرية

وأشادت الجامعة بنتنياهو لدوره في تعزيز إسرائيل ومساهمته الكبيرة في التاريخ"، وقدرته على التعامل مع أجواء جيوسياسية معقدة وإظهار قوته في الأوقات الصعبة، حسب ما أورده موقع واي نت العبري.

نتنياهو

وفي خطاب قبوله، استشهد نتنياهو بمبدأ روماني، قائلاً: "من بين جميع الصفات التي يجب أن يتمتع بها الشخص، أهمها الشجاعة - في حالتنا، شجاعة جنودنا الذين يقاتلون لهزيمة أعدائنا وإعادة الرهائن".

انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية

وأعلنت المجر أمس الأول الأربعاء الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لتتهرب من تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادر بحق نتنياهو، في نوفمبر الماضي بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.