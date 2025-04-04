محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية الشباب والرياضة بـ يوم اليتيم بالصف

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.. استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة الأولى من أبريل 2025، ليشهد احتفالية مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بمناسبة "يوم اليتيم" بمركز شباب الصف، والذي تضمن تدشين مبادرة "معًا لفرحتهم " احتفالاً بهم.

بدأ اليوم بجولة تفقدية للمرافق المختلفة بالمركز، شملت المبنى الإداري، مركز التخاطب، المكتبة الثقافية، ملعب البادل، صالة الجيم، ومسجد المركز، بالإضافة إلى الملاعب المختلفة وكان فيها استعراض لألعاب الكونغ فو، الكرة النسائية، الكاراتيه، ومدرسة كرة القدم للبراعم.

ثم توجه الجميع إلى موقع الاحتفال الذي بدأ بالسلام الوطني تلاه كلمة ترحيب من الدكتور محمود الصبروط، أعقبها كلمة عادل النجار، الذي أكد فيها على شكره للقيادة السياسية على المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في إطار "حياة كريمة"، والتي أثمرت عن توفير العديد من الخدمات في القرى والمراكز، وأشار إلى أن مركز شباب الصف هو مثال حي لهذه الجهود التنموية التي تُحدث فرقًا في حياة المواطنين.

وفي كلمته هنأ الدكتور الصبروط محافظ الجيزة والحضور بالعيد القومي للمحافظة.



كما أكد أهمية المبادرة التي تنظمها المديرية، مشيرًا إلى أن "يوم اليتيم" يعكس أسمى معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي، وأن المسؤولية تجاه الأيتام لا تقتصر على الرعاية المادية فقط، بل تمتد إلى غرس الأمل وبث السعادة في نفوسهم، ليشعروا بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأشار الصبروط إلى أن الوزارة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي لا تقتصر على الاحتفالات السنوية بل تسعى لتقديم برامج مستمرة لدعم الأيتام من خلال أنشطة رياضية وثقافية تهدف إلى اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم، ما يساهم في دمجهم في المجتمع ويمنحهم الفرص لتحقيق طموحاتهم

واختتمت الاحتفالية بتوزيع هدايا عينية على الأطفال الأيتام من قبل السيد المهندس عادل النجار والدكتور محمود الصبروط، في لفتة إنسانية تعكس الاهتمام برسم البسمة على وجوههم.

تعد هذه الاحتفالية تدشين لباقي الإحتفالات التي سوف تستمر ب19إدارة فرعية بهيئاتها التابعة لتلبي احتياجات أبناءنا الأيتام في أرجاء محافظة الجيزة.