قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ : اللائحة من قديم الأزل لم تطبق في انسحابات الزمالك
آخر تحديث لأسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 5-4-2025
إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بأسوان
تصريحات تصنع البلبلة .. أحمد حسن ينتقد حسام حسن
حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
شاهد.. أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال خط سكة حديد الروبيكى العاشر بلبيس
غدر الطريق.. شاب يحاول قتـ ل سائق توك توك وسرقته في جرجا بسوهاج
الصين ترد على رسوم ترامب بأغاني وفيديوهات من إنتاج الذكاء الاصطناعي
خالد جلال: الزمالك يحتاج لبعض الصفقات..وعلى الجماهير دعم بيسيرو
حكم جعل القرآن الكريم أو الأذان نغمات للهاتف المحمول.. الإفتاء توضح
استشاري تغذية يُحذر من الخميرة الفورية: تُصيب بـ تكيس المبايض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غدر الطريق.. شاب يحاول قتـ ل سائق توك توك وسرقته في جرجا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في صباح يوم هادئ، خرج محمود، سائق توكتوك يبلغ من العمر 15 عام، من بيته في مركز أخميم شرق محافظة سوهاج،  مثل كل يوم، يعمل هذا الطفل من اجل مساعدة أسرته في ويجيب قوت يومه بالحلال.

كان يقف على الطريق يبحث عن رزق يومه، حتى صادفه شاب يدعى إبراهيم، يبلغ من العمر 18 عام، من ذات المركز، اتفقا على توصيله إلى مركز جرجا.

لم يكن يعلم محمود أنه سوف يواجه مصيره بعد هذه التوصيله، وأنها ستغيّر مجرى حياته، وهيسيب في حياته جرح لا يلتئم.

بحدود جرجا انقلبت الموازين

عقب دخولهما حدود مركز جرجا، إبراهيم مد يديه واخذ سلاح ابيض، وغرسها في رقبة محمود من الناحية اليمنى، لحظة واحدة كانت كفيلة تقلب الدنيا، محمود اتفاجئ بالطعن، حاول يصرخ أو يدافع عن نفسه، لكن جسمه ما أسعفوش.

دفعه إبراهيم من التوكتوك، وهو ينزف، وقاد التوكتوك وتركه في الشارع، تم نقل محمود إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، في حالة حرجة.

وكشفت التحقيقات إن السبب خلاف مالي على تجارة أنابيب البوتاجاز، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بكافة تفاصيل الجريمة، ودل على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، كما تم التحفظ على التوكتوك.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج توكتوك سائق جرجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذئاب

حالة طوارئ.. ذئاب تنتشر في أمريكا| ماذا يحدث؟

عامل السيرك

على الهواء .. أمن المستشفى يعتدي على ضحية نمر سيرك طنطا بسبب مداخلة عمرو أديب

ترامب وإيلون ماسك

ترامب يقيل إيلون ماسك.. أسباب رحيل أغنى رجل في العالم عن البيت الأبيض

معتاد الأجرام خلال 72 ساعة.. أمن بورسعيد يضبط المتهم قاتل مدرس الرياضيات

معتاد الإجرام .. أمن بورسعيد يضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس الرياضيات

أجواء شتوية

أجواء شتوية ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

وزير التربية والتعليم

6 تنبيهات عاجلة لطلاب المدارس قبل ساعات من عودة الدراسة

حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

اشتباك استمر ساعات.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي 2025

أسعار باقات الإنترنت من المنزلي من وي 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

البنتاجون يعلن رسميا استقالة مدير الأمن القومي الأمريكي

البنتاجون

البنتاجون يعلن استقالة تيموثي هوج مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية

ترامب ونتنياهو

نتنياهو يبحث مع ترامب تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل

بالصور

حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

ليلة لاتنسى في البحرين .. عمرو دياب يشعل الدانة ويتألق فى الحفل| صور

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بلمسة بحرية مميزة .. طريقة عمل الملوخية بالجمبري

طريقة عمل الملوخية بالجمبري
طريقة عمل الملوخية بالجمبري
طريقة عمل الملوخية بالجمبري

برج الجدي حظك اليوم السبت 5 أبريل 2025.. تقدم بخطوات ثابتة

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

فيديو

دينا الراقصة

ابنى بيعيش المساكنة واتجوزت 9 مرات.. دينا تكشف أسرار حياتها

المتهمين

سقوط 5 أشخاص تعدوا على أجنبي بالضرب بالبساتين

المتهمين

بعد انتشار الفيديو .. القبض على 3 تجار مخدرات بشبرا الخيمة | صور

الاطفال

الداخلية تكشف ملابسات فيديو خرز الأطفال ببورسعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد