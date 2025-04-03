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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حالتها حرجة.. حبس نقاش اعتدى على طليقته بساطــور في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة حبس المتهم "خالد ع. ط."، 42 عامًا، نقاش، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل طليقته "أسماء ف. ر."، 32 عامًا، ربة منزل، بعد أن اعتدى عليها بسلاح أبيض "ساطور"، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

مما أدى إلى إصابتها بجروح قطعية بالوجه واليد اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة في حالة حرجة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بتعرض سيدة لاعتداء عنيف بسلاح أبيض على يدي طليقها، بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم استغل تواجد طليقته في أحد شوارع دائرة القسم، وقام بمهاجمتها والاعتداء عليها بالساطور، مسببًا لها إصابات بالغة، قبل أن يتمكن الأهالي من التدخل وإبلاغ الشرطة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الشك في سلوكها، ليتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع طلب تقرير طبي مفصل عن حالة المجني عليها، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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