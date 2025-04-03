نقاش يعتد.ي على طليقته بسا.طور في سوهاج.. والأمن يضبطه

شهدت محافظة سوهاج واقعة عنف أسري مروعة، حيث أقدم رجل على الاعتداء على طليقته بسلاح أبيض، مُحدثًا بها إصابات خطيرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه متلبسًا بالأداة المستخدمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بتلقي بلاغ حول قيام شخص بالتعدي على طليقته بسلاح أبيض داخل دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم يُدعى خالد ع. ط. م، 42 عامًا، نقاش، ويقيم بذات الدائرة، قام بالتعدي على طليقته أسماء ف. ر. ط، 32 عامًا، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم ثان سوهاج، حيث انهال عليها بسلاح أبيض “ساطور”.

مُحدثًا بها جروحًا قطعية خطيرة في الوجه من الناحية اليسرى واليد اليمنى، ما استدعى نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، حيث تبين أنها في حالة صحية حرجة ولا يمكن استجوابها.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الجريمة، مُبررًا فعلته بأنه كان يشك في سلوك طليقته، مما دفعه للاعتداء عليها بهذه الطريقة الوحشية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات؛ للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.