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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

موظف يشعل النيران بجرار زراعي وحوش منزل جاره في سوهاج.. ما السبب؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج نشوب حريق بحوش مبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية، ملحق بمنزل ملك المدعو "إسلام ح. م. ع"، 35 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما.

يفيد بنشوب حريق بالحوش المشار إليه، وامتداد النيران إلى المنزل الملحق به، بالإضافة إلى احتراق جرار زراعي.

على الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات بشرية.

وأسفر الحريق عن تلفيات شملت احتراق كمية من البوص والتبن، بالإضافة إلى إطار الجرار الزراعي.

وبسؤال مالك الحوش، وجه اتهامًا للمدعو "أبو المجد ع. م. ح"، 58 عامًا، موظف، ومقيم بذات الناحية، بإشعال النيران عمدًا، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما على طريق فاصل بين أراضيهما الزراعية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بسبب الخلاف المذكور.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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