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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميدان الشبان المسلمين بسوهاج يتزين استعدادا لصلاة عيد الفطر.. صور

ميدان الشبان بسوهاج
ميدان الشبان بسوهاج

يشهد ميدان الشبان المسلمين بمحافظة سوهاج استعدادات مكثفة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

تزينت ساحته بالأضواء والزينة التي تعكس أجواء الفرح، وسط حركة نشطة من الجهات المعنية لتجهيز الميدان لاستقبال المصلين في الساعات الأولى من صباح العيد.

وقامت الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة الساحة، حيث تم فرش المكان بالسجاد، وتجهيز مكبرات الصوت التي ستنقل تكبيرات العيد.

تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

كما تم تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان راحتهم أثناء الصلاة.

ورصدت عدسات الكاميرات مشاهد البهجة في محيط الميدان، حيث بدأ المواطنون في التوافد لمتابعة التجهيزات.

فيما انتشر الباعة الجائلون بعرباتهم التي تعرض الحلوى وألعاب الأطفال، مما أضفى أجواء احتفالية مبكرة على المكان.

وفي إطار الاستعدادات الأمنية، كثفت مديرية أمن سوهاج من تواجدها في المنطقة لتأمين الساحة وضمان سهولة حركة المواطنين.

وذلك إلى جانب تنفيذ خطة مرورية لمنع التكدس في الشوارع المؤدية للميدان مع اقتراب موعد الصلاة.

وأكدت مديرية الأوقاف أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لضمان خروج صلاة العيد في أجواء منظمة وآمنة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والحضور مبكرًا للاستمتاع بهذه الأجواء الإيمانية المميزة.

وتستمر الاستعدادات حتى الساعات المتأخرة من الليل، حيث من المتوقع أن يشهد الميدان إقبالًا كثيفًا من المواطنين مع أولى ساعات صباح العيد، وسط أجواء من السعادة والترقب لاستقبال هذه المناسبة المباركة.

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