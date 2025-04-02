محاولة صعود قطار تنتهي ببتر قدم مُسن بسوهاج

شهدت محطة سكة حديد سوهاج حادثًا مأساويًا، حيث تعرض رجل خمسيني لبتر في قدمه اليسرى أثناء محاولته استقلال القطار بعد تحركه من المحطة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم أول سوهاج، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج.

يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بسقوط المدعو "صابر ط. م. ا"، 54 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بمحافظة قنا، على رصيف المحطة أثناء محاولته استقلال القطار المتجه من القاهرة إلى أسوان.

وأفادت التحريات أن المصاب حاول الصعود إلى القطار بعد تحركه، إلا أنه اختل توازنه وسقط على الرصيف، ما أدى إلى تعرضه لبتر في القدم اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال المصاب شفويًا، أفاد بأنه نزل من القطار خلال توقفه بالمحطة لشراء بعض الاحتياجات، وعند محاولته اللحاق به بعد تحركه، فقد توازنه مما أدى إلى إصابته، ونفى وجود شبهة جنائية، كما لم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.