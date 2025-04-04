الحوثيون يعلنون الهجوم على هدف عسكري في تل أبيب.. وإسقاط طائرة شمال اليمن

أعلنت جماعة الحوثي المتمركزة في اليمن، اليوم الجمعة، أنها هاجمت هدفا عسكريا في تل أبيب بطائرة مسيرة دون طيار.

وأضافت، في بيان، أن الدفاعات الجوية التابعة لها، أسقطت طائرة استطلاعية من نوع جاينت شارك "إف 360" بصاروخ أرض جو، في محافظة صعدة شمال اليمن.

وكشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية، أمس الخميس أن إيران طالبت العسكريين التابعين لها بمغادرة اليمن، في تخلي واضح عن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران والتي تشن هجمات على السفن المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت صحيفة التليجراف، إن إيران أمرت عسكرييها بمغادرة اليمن، متخليةً عن حلفائها الحوثيين، في الوقت الذي تُصعّد فيه الولايات المتحدة حملة الغارات الجوية ضد الجماعة المتمردة.

وصرح مسؤول إيراني كبير، بأن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة؛ في حال مقتل جندي إيراني.

وأضاف المسؤول، أن إيران تُقلّص أيضًا استراتيجيتها القائمة على دعم شبكة من الوكلاء الإقليميين، مُركزةً بدلًا من ذلك على التهديدات المباشرة من الولايات المتحدة.