البنتاجون يعلن رسميا استقالة مدير الأمن القومي الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة، استقالة تيموثي هوج من منصبه قائداً للقيادة السيبرانية الأمريكية ومديراً لوكالة الأمن القومي الأمريكي.

وجاء في الإعلان: "تتقدم وزارة الدفاع بالشكر للجنرال تيموثي هوج على عقود أمضاها في خدمة وطننا، والتي تُوِّجت بتوليه منصب قائد القيادة السيبرانية الأمريكية ومدير وكالة الأمن القومي. نتمنى له ولعائلته كل التوفيق".

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أقال الجنرال تيموثي هوج، وأعاد تعيين نائبة المدير المدنية ويندي نوبل".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن ترامب أمر بإقالة هوج بعد لقائه لورا لومر، ناشطة حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، التي دعت إلى إقالته.

وتضيف الصحيفة أن لورا كانت صحفية سابقة وناشطة يمينية معروفة بتصريحاتها العنصرية والمعادية للإسلام، وترويجها لنظريات المؤامرة.