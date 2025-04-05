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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود عزب : مسلسلات الـ 15 حلقة مواكبة للزمن الحالي l خاص

محمود عزب
محمود عزب
أحمد البهى

كشف الفنان محمود عزب عن رأيه في انتشار الأعمال الدرامية التي تدور أحداثها في اطار 15 حلقة . 

وقال محمود عزب في تصريحات خاصه لـ صدي البلد : هي مناسبة ومواكبة للزمن الذي نعيشه بعيدًا عن المط والتطويل سواء فى الاحداث او الحوار ، ايقاع الحياة أصبح سريعا وتلك النوعية مناسبة له ، ولكن فى النهاية كل قصة تسرد فى عدد الحلقات المناسب لها سواء كانت فى 7 حلقات او 30 حلقة . 

وكان آخر أعمال محمود عزب ، هو مسلسل “ قلبي ومفتاحه ” ، والذي دارت أحداثه في اطار 15 حلقة ، وعرض خلال شهر رمضان الماضي . 

مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

يتناول مسلسل قلبي ومفتاحه موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت، سائق الأوبر الذي لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية، بينما ميار، التي تعرضت للطلاق ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين رغبتها في عدم العودة إلى زوجها السابق وخوفها من فقدان ابنها. فتبحث عن "محلل" تختاره هي بنفسها، مما يغير مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.

الفنان محمود عزب محمود عزب مسلسل قلبي ومفتاحه

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