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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران وغزة على رأس الأجندة.. نتنياهو يستعد لزيارة واشنطن

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن أربعة مصادر مطلعة، بأنه من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

وبحسب "أكسيوس"، فإن جدول الزيارة يتضمن ملفات حساسة على رأسها الحرب في غزة، والبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى التفاوض حول اتفاق تجاري لإلغاء الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المصدر إن هذه الزيارة ستجعل نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وجها لوجه في إطار مناقشات تتعلق باتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير أن نتنياهو يسعى إلى التوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن خيار ضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل الجهود الدبلوماسية، مشيرا إلى أن نتنياهو يرى أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران منخفضة للغاية.

وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أن موعد الزيارة ما يزال غير مؤكد، وقد يتعرض للتأجيل إذا قرر القضاة في إسرائيل الإبقاء على جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو الجارية بتهم تتعلق بالفساد، بالتزامن مع التاريخ المقترح للزيارة.

وكان موقع "والا" قد نقل أيضا عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو يدرس إمكانية القيام بالزيارة خلال عطلة عيد الفصح، وأن هناك محادثات جارية بين الجانبين لتنسيق التوقيت المناسب.

وكان ترامب قال، الخميس، إن نتنياهو قد يزور البيت الأبيض قريبا، بينما أوضحت مصادر أن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي تخفيف قضية الرسوم الجمركية، ورد الأخير: "دعونا نلتقي ونتحدث في هذا الأمر".
 

حماس غزة إيران ترامب نتنياهو واشنطن

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