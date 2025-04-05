حسن كعبية قنصل إسرائيل السابق بالإسكندرية يعبر عن خيبة أمله.. ما السبب ؟

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية، وسفير تل أبيب السابق في المغرب حسن كعبية، عن خيبة أمله لفشله في الوصول إلى منصب نائب مدير، مشيرًا إلى شعوره بالخيبة من مسيرته المهنية.

قنصل إسرائيل في الإسكندرية

وقال حسن كعبية، عبر منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنه خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة 24 عامًا حتى وصل إلى رتبة مقدم، وكان قائد كتيبة في الاحتياط، ورغم سنوات عمله الطويلة في وزارة الخارجية، لم يتمكن من الوصول إلى منصب نائب مدير، مشيرًا إلى شعوره بالخيبة من مسيرته المهنية.

يشار إلى أن كعبية انتقل للعمل في وزارة الخارجية بحكومة الاحتلال بعد انتهاء عمله في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقضى 24 عامًا في السلك الدبلوماسي، ورغم الخبرات الكبيرة التي اكتسبها، بدا أنه لم يتمكن من تحقيق تطلعاته الوظيفية داخل الوزارة.

خيبة أمل حسن كعبية

وكان كعبية سفيرا لدولة الاحتلال في المغرب، كما شغل منصب القنصل الإسرائيلي في الإسكندرية بمصر، وهو أحد المناصب الدبلوماسية الهامة في مسيرته، لكن اليوم، بعد سنوات من الخدمة، يواجه تحديًا من نوع آخر في ظل تجاهله.