لأول مرة .. إجراء كبرى الجراحات بالعمود الفقري بكفر سعد

أشاد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بالجهود المتميزة التي بذلتها مديرية الصحة وفريق الأطباء والتمريض في مستشفى كفر سعد المركزي، بعد نجاحهم في إجراء أول جراحة دقيقة ومعقدة بالعمود الفقري، لمريض يبلغ من العمر 63 عامًا، في سابقة تُعد الأولى من نوعها داخل المستشفى.

مريض تعرض لكسر أثناء نزوله من القطار

وأوضح الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن المستشفى استقبلت الحالة الطارئة لمريض أصيب بكسر في الفقرات القطنية، عقب سقوطه أثناء نزوله من القطار. وعلى الفور، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وتجهيزه بشكل عاجل للعملية الجراحية.

وقد خضع المريض لعملية تثبيت للكسر باستخدام مسامير وأعمدة معدنية، وهي تقنية دقيقة تتطلب تجهيزات متطورة وخبرة طبية عالية، وتم بعدها وضع المريض تحت الملاحظة الطبية المستمرة لضمان استقرار حالته.

فريق طبي متميز يقود الجراحة

تقدم المحافظ بالشكر إلى الدكتور محمد نصحي، مدير مستشفى كفر سعد المركزي، وإلى الفريق الطبي الذي قاد الجراحة الناجحة، والذي ضم كلًا من الدكتور محمد حشيش، استشاري ومدرس جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفيات جامعة القاهرة “القصر العيني”، الدكتور أحمد نجاح، والدكتور علي الداجن، طبيبي جراحة العظام بالمستشفى، الدكتورة شيرين، أخصائية التخدير.

وقد أكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس تطور مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات المحافظة، ودعم القيادة التنفيذية لتطوير القطاع الصحي.

خطوة نحو تطوير الرعاية الصحية في دمياط

وفي ختام تصريحاته، أكد المحافظ أن مثل هذه النجاحات تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية داخل محافظة دمياط، وتعكس ما يتم بذله من جهود لتحديث وتطوير الإمكانات الطبية، وتمكين الكوادر المحلية من التعامل مع العمليات الدقيقة والمعقدة.