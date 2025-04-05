السد القطري يدعم يوسف عطال بعد تأكيد القضاء الفرنسي سجنه بسبب غزة

حرص نادي السد القطري على دعم لاعبه الجزائري يوسف عطال، بعد تأكيد القضاء الفرنسي للحكم الصادر في حقه بالسجن لمدة 8 أشهر غير نافذة، و دفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، بسبب منشور سابق عبر فيه عن دعمه للشعب الفلسطيني.

وجاء بيان السد القطري لدعم يوسف عطال كالتالي:

إن ما تعرض له لاعبنا يوسف عطال من حكم جائر، جاء نتيجةً لموقفه الإنساني ونصرته لأهلنا في غزة، وهو موقفٌ شجاع يُجسّد ضمير كل إنسان حر.

وإذ نؤكد في نادي السد وقوفنا الكامل مع لاعبنا ودعمنا اللامحدود له، فإننا نعلن تسخير كافة إمكانياتنا لمساندته في هذه القضية العادلة.

إن ما قام به يوسف عطال هو تعبير طبيعي وصادق من إنسان سوي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من ظلم وعدوان، وهو موقف نابع من المبادئ الإنسانية التي لا تعرف ازدواجية في المعايير ولا تمييزًا في الحكم على المظلومين