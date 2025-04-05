رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في مؤتمر الصلاة السنوي بوادي النطرون.. صور

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، في فعاليات مؤتمر الصلاة السنوي الذي انعقد تحت شعار "ليسكن المجد في أرضنا"، وذلك في بيت الوادي بوادي النطرون.

وشارك في المؤتمر أكثر من ٥٠٠٠ من أبناء الكنائس الإنجيلية من مختلف محافظات الجمهورية. كما شارك الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وعدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية، وقيادات الطائفة ورعاة الكنائس الإنجيلية من جميع المذاهب والمحافظات.

مؤتمر الصلاة السنوي

وفي كلمته أمام الحضور، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته الغامرة بالمشاركة في هذا الحدث الروحي، حيث ألقى كلمة بعنوان: "ليأتِ ملكوتك، لتكن مشيئتك، كما في السماء كذلك على الأرض" (متى ٦: ١٠)، تناول فيها مفهوم "ملكوت السماوات" كما قدّمه السيد المسيح، مشددًا على أن الكنيسة مدعوة لتجسيد هذا الملكوت على الأرض من خلال رسالتها المتكاملة: الروحية، والاجتماعية، واللاهوتية.

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن الكنيسة مدعوة لأن تلتحم مع احتياجات الناس، لأن دور الكنيسة الحقيقي هو أن تحرّر الإنسان من سلطان الخطية، وتتفاعل مع الواقع لتُسهم في تغييره، وتقدّم رؤية لاهوتية شاملة تُثمر في بناء مجتمع الملكوت على الأرض.

من جانبه، رحّب الدكتور القس سامح موريس بمشاركة الدكتور القس أندريه زكي، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذه المشاركة الفاعلة.

وأكد أن حضور رئيس الطائفة يمثّل دعمًا روحيًّا ومعنويًّا كبيرًا لأبناء الكنيسة وشركاء الخدمة، ويجسّد روح الشراكة والوحدة بين قادة الكنيسة الإنجيلية في مصر.

كما دعا القس سامح الحضور للصلاة من أجل أن يبارك الله عمل رئيس الطائفة، ودوره القيادي والروحي والوطني في خدمة الكنيسة والمجتمع، لمجد اسم الله.