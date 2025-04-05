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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان ابيض.. نيكول سابا تخطف أنظار جمهورها بأطلالة جذابة

نيكول سابا
نيكول سابا
ميرنا محمود

شاركت الفنانة نيكول سابا جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهرت نيكول سابا بأطلالة جدابة مرتدية فستان مجسم باللون الابيض ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها،مماحازت علي اعجاب متابعيها.

وأكدت الفنانة نيكول سابا  أن شخصية رقية العسكري فى مسلسل “وتقابل حبيب” صعبة ومركبة وهي من الأدوار التى لا يمكن رفضها وثرية لأى ممثل.

وقالت نيكول سابا فى تصريح خاص لصدى البلد : شخصية رقية كانت بالنسبة لى فيها نوع من التحدي الكبير وهذا أمر سعدت به كثيرا لانها شخصية مليئة بالتناقضات قوية وشرير وفى نفس الوقت عاطفية لانها تحب زوجها وكان ذلك به نوع من الاختلاف وقد استغرق التحضير للشخصية وقت طويلا وبذلت فيها مجهودا كبيرا أيضا.

نيكول سابا تعلق على شخصية رقية

  
وقد علقت نيكول سابا على شخصيتها الجديدة «رقية العسكري» بمسلسل «وتقابل حبيب» بعد أن تصدرت التريند على مدار الأيام الماضية بسبب أفعال الشخصية القوية في مواجهة "ياسمين عبد العزيز – ليل الحسيني".

وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشرت نيكول جلسة تصوير حديثة على أغنية «الحب عيبنا» التي أطلقها رامي صبري قبل ساعات من المسلسل الجديد وتصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلقت نيكول على الأغنية ومبررات الشخصية وكتبت تعليقا على الأغنية والصور وكتبت، "المرأة القوية تحب بكل قلبها، لكنها لا تسمح لأحد بأن يكسرها" وهو تعلق يوافق سمات شخصية رقية في المسلسل حيث تعد شخصية رومانسية وقوية للغاية وتحاول تحافظ على حبها وزواجها حتى ولو على حساب أي أحد.

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