قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصائح قبل كتابة وصل أمانة على نفسك.. احرص عليها
خبير : تأثر محدود للصادرات الغذائية المصرية من قرارات ترامب الجمركية
لامس جسدها في المدرسة.. تفاصيل التحقيقات مع معلم أسيوط لتحرشه بزميلته
مرفت عبد النعيم بديلا للنائبة الراحل رقية الهلالي في البرلمان.. تفاصيل
خبير عسكري لبناني: نحن أمام مشروع إسرائيلي وحشي لتغيير خريطة الشرق الأوسط
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
الغضب يجتاح دول العالم .. مظاهرات ضد ترامب وماسك تزلزل أمريكا وعواصم أوروبا الكبرى | شاهد
طارق البرديسي: ما حدث في السودان كارثيا وعلى الغرب دعم الجيش
بفستان ابيض.. نيكول سابا تخطف أنظار جمهورها بأطلالة جذابة
كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 5-4-2025
أسماؤهم محفورة في قلوبنا.. القلعة الحمراء تعلن تخليد أسماء رؤساء الأهلي على جدران الاستاد الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق البرديسي: ما حدث في السودان كارثيا وعلى الغرب دعم الجيش

السودان
السودان
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الحرب الحالية في السودان لها تأثيرات كارثية على الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، مشيرًا إلى أن الانقسامات الداخلية والتشظي في المؤسسات الوطنية تساهم في إضعاف الدولة وتهديد استقرارها.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أوضح البرديسي أن التجارب التي مرت بها بعض الدول العربية بعد عام 2011 أظهرت أن الحروب الأهلية والانقسامات الداخلية تؤدي في النهاية إلى انهيار الدول.

 وأكد على ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسات الوطنية مثل الجيش والشرطة والقضاء والتشريعات لضمان استقرار البلاد.

وأشار البرديسي إلى أن استمرار الصراع في السودان قد يكون نتيجة لتدخلات إقليمية ودولية، لافتًا إلى أن غياب الدور الغربي وعدم التدخل لإنهاء الأزمة يعكس وجود مصالح خفية تساهم في استمرار الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السودانية يكمن في الحفاظ على جيش وطني موحد يحتكر السلاح والقرار العسكري، محذرًا من مخاطر تقسيم القوات المسلحة بين أطراف متعددة، مما يهدد وحدة السودان واستقراره الداخلي.

وشدد البرديسي على أن التجربة المصرية في الحفاظ على وحدة الدولة واستقرار مؤسساتها تعد نموذجًا يمكن الاستفادة منه، مؤكدًا على أهمية وحدة الصف السوداني في إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار.

طارق البرديسي السودان الجيش السوداني الحرب الحالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أرشيفية

بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة

زيزو

أزمة جديدة تهدد صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي ..تفاصيل مهمة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

أسعار الذهب - أرشيفية

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 5 إبريل 2025

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

أطول إجازة رسمية تصل لـ 5 أيام

تمتد لـ 5 أيام | تعرف على أطول إجازة رسمية في 2025 بعد عيد الفطر

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة ويغيب عن جلسة التجديد لـ الزمالك

ترشيحاتنا

الصيام

ما هو صوم التمتع ومعناه؟.. دار الإفتاء تجيب

فضل صيام الست من شوال

فضل صيام الست من شوال .. كم يساوي أجر صوم اليوم الواحد؟

مسجد الإمام الحسين

غدًا .. انعقاد مجلس الحديث الأربعين من مسجد الإمام الحسين

بالصور

نضال الشافعي وابنته لحظة وصولهما عزاء زوجته الراحلة

نضال الشافعي وابنته
نضال الشافعي وابنته
نضال الشافعي وابنته

هيثم شاكر يرفع شعار كامل العدد بحفل الإسكندرية

هيثم شاكر
هيثم شاكر
هيثم شاكر

أطعمة غنية بالألياف تساهم في ضبط مستويات السكر بالدم

أطعمة تقلل من إرتفاع نسبة السكر
أطعمة تقلل من إرتفاع نسبة السكر
أطعمة تقلل من إرتفاع نسبة السكر

أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر تؤدي لتساقطه .. احذرها

أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر تؤدي لتساقطه
أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر تؤدي لتساقطه
أخطاء نرتكبها عند غسل الشعر تؤدي لتساقطه

فيديو

لوسي

لوسي توجه رسالة للمخرج محمد سامي وتفجر مفاجأة بشأن إش إش.. فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان نجم سوي نفسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد