تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه بسلاح أبيض بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيقه بعدة طعنات بالرقبة بسلاح أبيض"مطواة"، آثر مشادة بينهما بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو للمرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، ووكيل النيابة مانة سر رضا جاب الله.

أمر الإحالة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما ارتكب المتهم"روماني ف م ح" 31 سنة، جريمة قتل عمد بحق المجني عليه شقيقه "م ف م " عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن تولد الغضب في نفسه على إثر مشادة بينهما فأستل سلاحاً أبيض ( مطواه - اعتاد حمله - و ما إن احتدم الأمر بينهما حتى سدد لشقيقه عدة طعنات برقبته.



وأحالت النيابة العامة الواقعة إلى الجنايات برقم ١٤٨۲۲ لسنة ٢٠٢٤ مركز شرطة قليوب المقيدة برقم ( ٤٥٤٩ ) لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، بدائرة مركز شرطة قليوب وذلك بعد قتل قتل المجني عليه عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن تولد الغضب في نفسه على إثر مشادة بينهما فأستل سلاحاً أبيض ( مطواه - اعتاد حمله - و ما إن احتدم الأمر بينهما حتى سدد لشقيقه عدة طعنات برقبته جهة اليسار فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأودت بوفاته، أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواه) على النحو المبين بالتحقيقات.