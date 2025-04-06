لخدمة المواطنين.. محافظ مطروح يوجه بسرعة تنفيذ أعمال رصف وتوسعة شارع علم الروم

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، شارع علم الروم في جولة ميدانية، للوقوف على الأعمال المنفذة والإسراع في تنفيذها، لتمهيد الشارع وتيسير حركة السيارات والمواطنين، وذلك برفقة المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد العشرى مدير عام مديرية الطرق، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح.

ووجّه المحافظ بالإسراع في تمهيد الطريق، مع رفع مخلفات الأسفلت القديم أو الاستفادة منها من خلال التنسيق مع مندوبي الهيئة الهندسية وإعادة تدويرها في أعمال الرصف.

كما شدد على العمل لتوسعة الطريق، مع تضييق الجزيرة الوسطى، موجّهًا بالتنسيق مع إدارة مرور مطروح لمنع السير عكس الاتجاه من أمام مدرسة الهدى الخاصة وحتى داخل المدينة، خاصة أن الطريق ممهد، إلى جانب التنسيق مع الجهات والشركات المعنية للبدء في أعمال رصف الاتجاه البحري من شارع علم الروم، من ميدان السمكتين حتى مدرسة الهدى، بطول 5 كم، والانتهاء من حصر وتنفيذ معديات مواسير شبكة المياه في تلك المسافة.

كما وجّه المحافظ مديرية الطرق ومجلس مدينة مرسى مطروح بتمهيد الطريق أمام مدرسة ابن سينا الرسمية للغات، لتيسير حركة المواطنين والمواصلات.

وكلّف شركة المياه بسرعة معاينة محبس خط المياه بوسط شارع علم الروم واستبداله، منعًا لهدر المياه وتعطيل ضخها.

وفي سياق آخر، شارك المهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، في احتفالية يوم اليتيم التي نظمتها جمعية التحدي والإرادة للأطفال الأيتام وذوي الهمم، وذلك بحديقة الغزالة، بحضور الدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة لبنى البابلي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من الأمهات وذوي الهمم.

شهدت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية، وسط فرحة وسعادة الأطفال، كما تم توزيع الهدايا والألعاب وكعك العيد على الأطفال، بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم.

ونقل المهندس حسين السنينى تحيات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتهنئته لجميع أبنائه وبناته من الأيتام وذوي الهمم بالجمعية، معربًا عن خالص شكره للجمعية وأولياء الأمور، متمنيًا للجميع مزيدًا من السعادة والفرحة في هذا اليوم المميز.



