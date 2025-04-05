قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا .. موعد انتهاء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد
القومي لتنظيم الاتصالات: إذا وجدت رسومًا على هاتفك يجب على التاجر دفعها أولًا
سمير فرج: مصر تمتلك أسلحة متطورة إلى جانب صناعات عسكرية ضخمة
مستوطنون يقتحمون موقعا أثريا ويهاجمون مزارعين شمال رام الله
الأهلي يتعادل مع الاتحاد 2-2 بالدوري السعودي
البرلمان الإسباني: مصر تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الاستقرار بالشرق المتوسط
كيفية العلاج بالقرآن؟.. إليك هذا الدواء الحقيقي للضيق والاكتئاب
نتنياهو يتوجه غداً إلى واشنطن تلبية لدعوة من ترامب
ختام ناجح لبطولة الجمهورية لدراجات المضمار.. العلياء وحمزة يتصدران المنافسات
إعلام حوثي: قتيل و4 مصابين في الغارة الأمريكية على حفصين بصعدة
طريقة هاني رمزي.. إقامة فرح على سيارة نقل ثقيل السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية العلاج بالقرآن؟.. إليك هذا الدواء الحقيقي للضيق والاكتئاب

العلاج بالقرآن
العلاج بالقرآن
محمد شحتة

كثير من الناس يعانون من الضيق والاكتئاب، ويبحثون عن العلاج في أماكن متعددة، والواقع أن العلاج الحقيقي موجود في القرآن الكريم، إذ يقول الله- تعالى-: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: 82].

العلاج بالقرآن

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، في تصريح سابق، إن "القرآن هو الحياة الحقيقية، فمن اتصل به؛ شعر بالنور في قلبه، ومن ابتعد عنه؛ عانى من القلق والاضطراب".

ودعا مفتي الجمهورية، إلى ضرورة التدبر في آيات القرآن، وعدم الاكتفاء بمجرد التلاوة، موضحًا أن تدبُّر القرآن يعني أن يسأل الإنسان نفسه: ماذا يريد الله- تبارك وتعالى- منا في هذه الآية؟، وكيف يمكن توظيفها في حياتنا؟، وكيف نعيش معاني الرحمة والصبر والتقوى التي يدعونا إليها القرآن الكريم؟.

وأشار المفتي، إلى أهمية تحويل آيات القرآن إلى أفعال عملية وواقع تطبيقي في الحياة اليومية، مؤكدًا أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان خلقه القرآن، كما ورد في حديث السيدة عائشة- رضي الله عنها- عندما قالت: "كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ"، مما يوضح أن القرآن ليس مجرد نظرية؛ بل دستورا عمليا ينبغي اتباعه.

تدبر آيات القرآن

أوضح مفتي الجمهورية، أنَّ العاقل هو من يجعل القرآن منهجًا لحياته، ويحرص على تدبره، بدلًا من القراءة السريعة دون تفكُّر، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 24].

وشدَّد مفتي الجمهورية، على أهمية ربط الأبناء بالقرآن الكريم منذ الصغر، ليصبح جزءًا رئيسيًّا من حياتهم؛ مما يسهم في تنشئة جيل يحمل في قلبه نور القرآن وروحه.

ودعا الجميع إلى استثمار أوقاتهم في قراءة القرآن وتدبره، موضحًا أن ذلك من أعظم أبواب الرضوان وحسن الإيمان.

وختم مفتي الجمهورية حديثه، داعيًا المسلمين إلى أن يكون لهم وقت ثابت مع القرآن يوميًّا، ولو لبضع دقائق، لإحياء القلوب وتوطيد العلاقة مع كتاب الله، معتبرًا أن ذلك يعكس توقيرًا واحترامًا لكلام الله- عز وجل-.

العلاج بالقرآن كيفية العلاج بالقرآن علاج الضيق والاكتئاب تدبر آيات القرآن آيات القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أرشيفية

بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة

زيزو

أزمة جديدة تهدد صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي ..تفاصيل مهمة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

أطول إجازة رسمية تصل لـ 5 أيام

تمتد لـ 5 أيام | تعرف على أطول إجازة رسمية في 2025 بعد عيد الفطر

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة ويغيب عن جلسة التجديد لـ الزمالك

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض بعد 24 ساعة من اختفائها | شاهد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني بعثة المصري تغادر إلى دار السلام فجرا

إنقلاب سيارة إطفاء بأسيوط

إنقلاب سيارة إطفاء بطريق أسيوط الزراعي

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج ناعيا النائبة رقية الهلالي: فقدنا قامة برلمانية خدمت الوطن بإخلاص

بالصور

ماذا يحدث لمعدتك عند الإفراط في تناول الترمس؟

مخاطر الإفراط في تناول الترمس
مخاطر الإفراط في تناول الترمس
مخاطر الإفراط في تناول الترمس

فى اجواء مبهجة .. جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم

جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان
جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان
جورج وسوف من حفل زفاف نجله حاتم رفقة نيشان

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة سكرتير عام محافظة الدقهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

7 فوائد لجسمك عند شرب الكمون يوميا على معدة فارغة

فوائد صحية لشرب الكمون
فوائد صحية لشرب الكمون
فوائد صحية لشرب الكمون

فيديو

جيهان الشماشرجي

اشتغلت قهوجيه وجواهرجية .. جيهان الشماشرجي تكشف عن مهن عملت بها قبل التمثيل

لوسي

لوسي توجه رسالة للمخرج محمد سامي وتفجر مفاجأة بشأن إش إش.. فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان نجم سوي نفسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

المزيد