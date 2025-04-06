أخبار القليوبية | إحالة عامل للمفتي.. تدشين حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

إحالة المتهم بإنهاء حياة طفل بعد استدراجه بالقليوبية لفضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لما أقترفه من استدراجه طفل وقتله لرفضه اعطائه مبلغ مالي، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر مايو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، ووكيل النيابة الكلية محمود النجار وأمانة سر رضا جاب الله.



أحالت النيابة العامة المتهم "كريم.ا.م.ا" - ٣١ سنة - عامل، في القضية رقم ١٤٧٤٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٢٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه الطفل مصطفي سيد حسين سيد عمدا مع سبق الإصراربان بيت النية وعقد العزم على قتله إثر رفضه اعطائه مبلغ مالي بعد استدراجه حتي أمسك به عنوه وجلم فوقه ثم اطبق يديه على عنقه قاصداً من ذلك قتلها فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المؤبد للمتهم بقتل شخص بسلاح نارى بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش" بعد وصلة معاتبه، وحيازة المتهم مواد مخدرة بقصد التعاطى وأيضا سلاح نارى دون ترخيص، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "عماد ج ل" 30 عام عامل ، في القضية رقم ١٦٩٤٩ 16949لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3642 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه سالم سليمان سالم عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن توجه لمقابلته بمحل إقامته ثم انفرد يعاتبه ولد غضبه منه نية القتل فأخذ سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) يملكه المجني عليه ثم صوبه إليه وأطلق منه عياراً أصاب صدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

محافظ القليوبية يتفقد مراكز تجميع الألبان الحاصلة علي شهادات عالمية للجودة بقليوب

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عددا من مراكز تجميع وتصنيع الألبان في قرى مركز قليوب، وذلك بهدف الوقوف على أرض الواقع على سير العمل في هذه المراكز، ومتابعة جودة الإنتاج، والتعرف على التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق المزيد من التوسع والنمو.

وشملت الجولة التفقدية زيارة مراكز تجميع الألبان في قرى سوارس والإصلاح الزراعي والعزب التابعة لها، حيث اطلع المحافظ على مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من استلام الألبان من المربين، مرورًا بتحليلها في معامل مجهزة بأحدث التقنيات، وصولًا إلى تصنيع منتجات متنوعة مثل الأجبان والزبد والألبان المبسترة.

محافظ القليوبية يدشن حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم السبت تدشين فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2025، لتحصين الماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وذلك بقرية سوارس و الاصلاح الزراعى بمركز قليوب والتي تعد من كبرى القري التي يوجد بها تجمع لرؤس الماشية.

وتابع محافظ القليوبية أعمال التحصين بعدد من قرى وعزب مركز قليوب ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيدًا بهذه الحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وصحة وسلامة المواطنين معلنًا دعمه الكامل للحملة.