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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتعادل مع الاتحاد 2-2 بالدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة
القسم الرياضي

انتهت مباراة الأهلي والاتحاد، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة 26 بدوري روشن السعودي.


وجاءت ثنائية الأهلي عن طريق روجير إيبانيز وإيفان توني في الدقيقتين 51، 82.


بينما سجل ثنائية الاتحاد اللاعبان موسى ديابي وبنزيما في الدقيقتين 74، 90+4.


تشكيل الأهلي:


حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: علي مجرشي- ميريح ديميرال- روجر إيبانيز- محمد سليمان.
خط الوسط: جالينو- جابري فيجا- فرانك كيسيه- رياض محرز.
خط الهجوم: إيفان توني- فراس البريكان. 


تشكيل الاتحاد:


حراسة المرمى: محمد المحاسنة.
خط الدفاع: مهند الشنقيطي- سعد الموسى- دانيلو بيريرا- حسن كادش.
خط الوسط: نجولو كانتي- حسام عوار- فابينيو.
خط الهجوم: موسى ديابي- كريم بنزيما- هيرنانديز.


ويتصدر فريق اتحاد جدة الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، ويأتي فريق الأهلي في المركز 5 برصيد 49 نقطة.

الأهلي الاتحاد دوري روشن السعودي

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