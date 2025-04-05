آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية اليوم 5-4-2025

هوي متوسط سعر جرام الذهب في السوق السعودي بنهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 5-4-2025 بمقدار 1.25 ريال سعودي مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

وفقا لتقارير خليجية فإن انخفاض سعر الذهب في محلات تداول المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية كان طفيفا بالتزامن مع إغلاق التعاملات اليوم.

اسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 24

سجل سعر عيار 24 نحو 364.75 ريال سعودي

اسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 334.25 ريال سعودي

اسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 21

وصل سعر عيار 21 نحو 319.25 ريال سعودي

اسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 18

بلغ سعر عيار 18 نحو 273.5 ريال سعودي

اسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 14

سجل سعر عيار 14 نحو 212.75 ريال سعودي

اسعار أوقية الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 11.344 ألف ريال سعودي

اسعار أوقية الذهب اليوم في الإمارات بالدولار

وصل سعر أوقية الذهب بالدولار نحو 3037 دولار

اسعار الجنيه الذهب اليوم في الإمارات

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 2553 ريال سعودي

سعر الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح، وذلك عقب تسجيله مستويات قياسية خلال جلسات سابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكشف تقرير جولدن بيليون عن تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوياته عند 3078 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3114 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب 3089 دولارًا للأونصة.

ولفت التقرير إلى أنه جاء هذا الانخفاض استكمالًا لتراجعات سابقة تجاوزت 2% في الجلسة الماضية، نتيجة موجة بيع واسعة عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.

ورغم التراجع، لا يزال المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، مع توقعات بتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من استمرار الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وجاءت هذه التراجعات بعد إعلان الرئيس الأمريكي امس الأول الأربعاء ، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية متبادلة على عدد من الدول، حيث بلغت الرسوم على الصين 54%، وعلى الاتحاد الأوروبي 20%، بينما فرضت رسوم بنسبة 26% على الهند.

وقد أثار هذا القرار مخاوف متزايدة من اندلاع موجة جديدة من الحرب التجارية العالمية، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع، ويؤدي إلى زيادات حادة في مستويات الأسعار داخل الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير انه يتطلع المستثمرون حاليًا إلى صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي سيكون له تأثير مباشر على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين، واصلت البنوك المركزية عالميًا دعم احتياطاتها من الذهب. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي البولندي 29 طنًا من الذهب إلى احتياطيه خلال شهر فبراير، كما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي بإضافة 5 أطنان جديدة.