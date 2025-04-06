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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل أسابيع من إطلاقه.. إليك مواصفات أفضل هواتف سامسونج

هاتف Samsung Galaxy S25 Edge
هاتف Samsung Galaxy S25 Edge
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف  Samsung Galaxy S25 Edge  المقرر إطلاقه في 13 مايو المقبل بعد تأجيل إطلاق إلى موعدٍ لاحق بين مايو ويونيو.

 يُشير تقريرٌ جديدٌ من SamMobile إلى أن سامسونج، تُجهّز لإطلاق جالاكسي إس 25 إيدج رسميًا الشهر المقبل. بالإضافة إلى ذلك، نشر مصادرٌ آخرى  صورةً تكشف عن المواصفات المُسرّبة للهاتف.

ومن المتوقع وفقا للعديد من التسريبات، أن يتم إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي إس 25 إيدج في 13 مايو، أي بعد تأخير دام قرابة شهر عن موعده الأصلي. ولا يزال سبب هذا التغيير غير واضح.

 ووفقا لبعض التسريبات من المتوقع  إن تختار سامسونج  عرضًا تقديميًا عبر الإنترنت فقط ، والذي قد يختلف باختلاف المنطقة، بدلًا من استضافة حدث إطلاق عالمي شامل.


مواصفات هاتف سامسونج  Galaxy S25 Edge 
 

وفقًا للصورة التي نشرها المسرب CID ، من المتوقع أن يتميز هاتف Galaxy S25 Edge بشاشة AMOLED بدقة 2K مقاس 6.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة. بسمك 5.84 ملم فقط ووزن 162 غرامًا، يُقال إنه من أنحف أجهزة سامسونج حتى الآن، مُحاط بإطار من سبائك التيتانيوم، ومقاوم للغبار والماء بمعيار IP68.

وقد يضم الهاتف مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومن المتوقع أيضًا أن يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة One UI 7، وقد يستفيد من تحديثات نظام التشغيل Android وتحديثات الأمان لمدة 7 سنوات، بما يتماشى مع التزام سامسونج بسلسلة هواتفها الرائدة S25.

من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite المخصص لأجهزة Galaxy، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت ومن المتوقع أن يدعم الهاتف بطارية بسعة 3900 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع سلكي بقوة 25 واط.

قد يتوفر خياران للتخزين - 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 512 جيجابايت  بألوان الفضي التيتانيوم، والأسود التيتانيوم، والأزرق الجليدي التيتانيوم.

وقد يبدأ سعره في أوروبا من 1249 يورو، وتشير التقارير إلى أن سامسونج تخطط لتصنيع ما يصل إلى 3 ملايين وحدة من هاتف S25 Edge.

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