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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين سكودا كودياك و هيونداي سانتافى 2025

سكودا كودياك و هيونداي سانتافى
سكودا كودياك و هيونداي سانتافى
إبراهيم القادري

داخل سوق السيارات المصري يوجد الكثير من الاصدارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

وتم تواجد تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي سانتافى و سكودا كودياك موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

- وسائل الأمان بـ هيونداي سانتافى موديل 2025

هيونداي سانتافى موديل 2025

زودت سيارة هيونداي سانتافى موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، ووسائد هوائية جانبية .

- محرك هيونداي سانتافى موديل 2025

هيونداي سانتافى موديل 2025

تستمد سيارة هيونداي سانتافى موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك،  وبها قوة 235 حصان، وبها خزان وقود سعة 67 لتر، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار هيونداي سانتافى موديل 2025

هيونداي سانتافى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي سانتافى موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي سانتافى موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 900 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ سكودا كودياك موديل 2025

سكودا كودياك موديل 2025

تحتوي سيارة سكودا كودياك موديل 2025 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، حساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها ESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الثبات الإلكترونى، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك سكودا كودياك موديل 2025

سكودا كودياك موديل 2025

عزم دوران سيارة سكودا كودياك موديل 2025 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ٍاعة في مدة 9.7 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 202 كم/ساعة .

- أسعار سكودا كودياك موديل 2025

سكودا كودياك موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 700 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري الاصدارات الجديدة سانتافى موديل 2025 هيونداي سانتافى موديل 2025 كودياك موديل 2025 سكودا كودياك موديل 2025

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