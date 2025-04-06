قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشاط للرياح المحملة بالأتربة في الوادي الجديد وانخفاض في الرؤية الأفقية | شاهد
نقيب الصحفيين يتلقي عزاء شقيقته في المنوفية..صور
صفقة كبيرة جدا.. شوبير: هناك مفاجأة في النادي الأهلي
توجيه حكومي بطرح ملف الدراما على مائدة الحوار الوطني.. ونواب: بداية التطوير وخطوة لدعم استقرار الدولة
شاهد.. الظهور الأول لـ بابا الفاتيكان في ساحة القديس بطرس منذ خروجه من المستشفى
15% زيادة مرتقبة.. مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو 2025
لمدة 7 ساعات.. نجاح فريق طبي بمستشفى أجا في إجراء جراحة دقيقة
تصعيد عسكري جديد في غزة.. 20 شهيدا والجهود الدولية لوقف إطلاق النار تواجه تحديات .. تفاصيل
تجنب الخروج من المنزل .. نصائح «الصحة» للمواطنين خلال موجة الطقس السيئ
وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات استضافة مصر لـ كأس الأمم الإفريقية
بقرار من الطيب.. نقيب الصحفيين عضوًا بمجلس كلية الإعلام جامعة الأزهر
طبيبة تكشف مفاجأة عن نمور سيرك طنطا وتوجه 6 نصائح لمحامي الضحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

15% زيادة مرتقبة.. مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو 2025

المعاشات
المعاشات
إسراء عبدالمطلب

تحظى أخبار المعاشات باهتمام واسع لدى المواطنين في مصر، خصوصًا فئة كبار السن والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ويُعد موعد صرف المعاشات وزيادتها من الموضوعات التي تشغل محركات البحث، خاصة على "جوجل"، نظراً لاعتماد شريحة كبيرة من المواطنين عليها كمصدر دخل أساسي. 

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة المصرية تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 احتفالاً بعيد الفطر المبارك، وبدأ المواطنون منذ ذلك الحين يتابعون أخبار معاشات شهر مايو 2025.

رسميًا.. زيادة جديدة في معاشات مايو 2025 وهذا هو موعد الصرف - موقع الحرية
المعاشات

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

ووفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن صرف معاشات شهر مايو 2025 سيكون بداية من الأول من مايو، وذلك حسب النظام المعتمد شهريًا.

ويستطيع أصحاب المعاشات متابعة تفاصيل صرف مستحقاتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة، حيث توفر خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025

أتاحت الحكومة عدة منافذ لصرف المعاشات لضمان سهولة وسرعة الحصول على المستحقات، وتشمل:

- مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

- المحافظ الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول مثل "فوري".

- ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

تُتيح هذه الوسائل لأصحاب المعاشات المرونة في اختيار الوقت والمكان الأنسب للحصول على مستحقاتهم دون الازدحام أو الانتظار لفترات طويلة.

خطوات الاستعلام عن المعاشات 2025 إلكترونيًا

يُوفر الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن بيانات المعاشات بكل سهولة، عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.

2. الضغط على أيقونة “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”.

3. إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل:  
  - الرقم القومي  
  - كلمة المرور

4. بعد التسجيل، تظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بمعاشك، بما في ذلك تاريخ الصرف والمبلغ المستحق وأي تحديثات جديدة.

الموعد الرسمي لزيادة المعاشات 2025  

ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية، تقرر زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025. 

وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة إجراءات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم والمنطقة.
ويمثل صرف المعاشات شهريًا ضرورة معيشية للكثير من الأسر المصرية، ويعكس اهتمام الدولة بتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لمواطنيها. 

ومن خلال الإجراءات المُعلن عنها، يتضح سعي الحكومة إلى التيسير على أصحاب المعاشات سواء من خلال زيادة المستحقات أو تسهيل طرق الصرف، مع توفير بوابات إلكترونية للاستعلام ومتابعة كل جديد.

المعاشات صرف المعاشات موعد صرف المعاشات صرف معاشات شهر مايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بالحكومة بشأن مرتبات أبريل.. وهذا موعد الزيادة

هاتف

خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسمياً في مصر | تليفونك منهم؟

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

إسلام صادق يثير الجدل برسالة غامضة

رسالة غامضة من إسلام صادق بشأن نجم الزمالك تثير الجدل | تفاصيل

نجم الزمالك يزف خبرا سارا لجماهير القلعة البيضاء

نجم الزمالك السابق يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء

دواجن وبيض

هبوط كبير في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دولار امريكي

70 قرشا دفعة واحدة.. صعود أسعار الدولار الآن في البنوك

حادث تصادم في المنوفية

كانوا بيقضوا العيد في المنوفية.. وفاة 5 من أسرة واحدة بحادث على الطريق الإقليمي

ترشيحاتنا

محكمة جنايات جنوب سيناء

السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ

السيدة المصابة

ضربها بالفأس في رأسها.. "سوهاج الجامعي" ينقذ حياة مسنة مصابة بكسور في الجمجمة

أرشيفية

تأجيل محاكمة 5 متهمين بإنهاء حياة شاب بمدينة 15 مايو

بالصور

بيطرى الشرقية: ضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بربع بانية .. طريقة عمل ساندوتش الشاورما السوري

شاورما
شاورما
شاورما

بنته غنت معاه.. 20 صورة من حفل عمرو دياب في حفل أبوظبي

عمرو دياب وجنا
عمرو دياب وجنا
عمرو دياب وجنا

خلي بالك.. الأرصاد تحذر: هؤلاء الأشخاص ممنوعون من الخروج نهائيًا لهذا السبب

العواصف
العواصف
العواصف

فيديو

فرح الزاهد

فرح الزاهد تكشف كواليس تجسيدها لشخصية الشيطان في أهل الخطايا

الساحر السوداني التائب حامد آدم

عملت سحر لفريق الهلال السوداني علشان يكسب.. اعترافات ساحر تثير قلق جماهير الأهلي

محمد ثروت

محمد ثروت: الكوميديا بيتي ودوري في أهل الخطايا استفزني

ابتهال ابو سعدة

الصمت تواطؤ.. المبرمجة ابتهال أبو سعدة تقاطع حفل مايكروسوفت بسبب غـ.ـزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الجار السفيه

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

المزيد