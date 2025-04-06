نشاط للرياح المحملة بالأتربة في الوادي الجديد وانخفاض في الرؤية الأفقية | شاهد

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم، اليوم الأحد 6 أبريل، نشاطًا ملحوظًا للرياح المحملة بالأتربة في بعض المناطق، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على عدد من الطرق الصحراوية والساحات المفتوحة. وتخللت الأجواء غيوم جزئية في بعض الأماكن، مما أثار قلق السكان، خصوصًا في المناطق الغربية والشمالية من المحافظة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد 6 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، يصل إلى 7 درجات مئوية في بعض المناطق، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر.

ويصاحب الطقس اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وخليج السويس، وشمال الصعيد، ومحافظة الوادي الجديد.

ووفقًا لتوقعات الهيئة، من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الساعات القادمة، مع احتمالية تحسن تدريجي بعد غروب الشمس. وقد دعت الجهات التنفيذية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية، وتجنب الأنشطة في الهواء الطلق حفاظًا على السلامة العامة.

وقد سجلت درجات الحرارة في الوادي الجديد اليوم: الصغرى 18 درجة، والعظمى 38 درجة مئوية.

تقلبات جوية متكررة في الوادي الجديد

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المناطق التي تشهد تقلبات جوية متكررة، إذ يتأثر مناخها بالرياح الصحراوية، لا سيما في فصلي الربيع والخريف. ومع بداية فصل الربيع، تزداد حالات نشاط الرياح المحملة بالأتربة، مما يؤثر على الحياة اليومية، ويؤدي إلى تقلبات في درجات الحرارة وتراجع في مستويات الرؤية الأفقية.