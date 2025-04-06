برشلونة في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني

تستمر منافسات الدوري الإسباني الليجا، وذلك ضمن الجولة 30 بعد تعثر برشلونة المتصدر يوم أمس بتعادل إيجابي 1-1 مع ريال بيتيس، ليصل الفريق الكتالوني إلي النقطة 67، كما تعرض الفريق الملكي ريال مدريد للخسارة أمام فالنسيا بنتيجة 2-1.
جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم:
- برشلونة - 67 نقطة
- ريال مدريد - 63 نقطة
- أتلتيكو مدريد - 57 نقطة
- أتلتيك بيلباو - 53 نقطة
- ريال بيتيس - 48 نقطة
- فياريال - 47 نقطة
- سيلتا فيجو - 43 نقطة
- رايو فاليكانو - 40 نقطة
- ريال مايوركا - 40 نقطة
- ريال سوسيداد - 38 نقطة
- إشبيلية - 36 نقطة
- خيتافي - 36 نقطة
- فالنسيا - 34 نقطة
- أوساسونا - 34 نقطة
- جيرونا - 34 نقطة
- إسبانيول - 32 نقطة
- ديبورتيفو ألافيس - 30 نقطة
- ليجانيس - 27 نقطة
- لاس بالماس - 26 نقطة
- بلد الوليد - 16 نقطة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 أبريل 2025:
إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 4:15 مساءً
بلد الوليد ضد خيتافي – الساعة 6:30 مساءً
فياريال ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 9:00 مساءً