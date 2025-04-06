برشلونة في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني

تستمر منافسات الدوري الإسباني الليجا، وذلك ضمن الجولة 30 بعد تعثر برشلونة المتصدر يوم أمس بتعادل إيجابي 1-1 مع ريال بيتيس، ليصل الفريق الكتالوني إلي النقطة 67، كما تعرض الفريق الملكي ريال مدريد للخسارة أمام فالنسيا بنتيجة 2-1.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم:

برشلونة - 67 نقطة ريال مدريد - 63 نقطة أتلتيكو مدريد - 57 نقطة أتلتيك بيلباو - 53 نقطة ريال بيتيس - 48 نقطة فياريال - 47 نقطة سيلتا فيجو - 43 نقطة رايو فاليكانو - 40 نقطة ريال مايوركا - 40 نقطة ريال سوسيداد - 38 نقطة إشبيلية - 36 نقطة خيتافي - 36 نقطة فالنسيا - 34 نقطة أوساسونا - 34 نقطة جيرونا - 34 نقطة إسبانيول - 32 نقطة ديبورتيفو ألافيس - 30 نقطة ليجانيس - 27 نقطة لاس بالماس - 26 نقطة بلد الوليد - 16 نقطة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 أبريل 2025:

إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 4:15 مساءً

بلد الوليد ضد خيتافي – الساعة 6:30 مساءً

فياريال ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 9:00 مساءً