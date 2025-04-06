دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة صباح اليوم، إلى مطار نواكشوط في إطار الاستعدادات لمباراة الإياب أمام الهلال السوداني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والهلال والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني بعد غدا الثلاثاء

تنقل مباراة الهلال والأهلي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 6.

يعلق على مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

المعلق خليل البلوشي.

وتسعى بعثة الأهلي لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل اللقاء المرتقب، خاصة في ظل أهمية المواجهة وصعوبتها، حيث يتطلع الفريق الأحمر إلى تقديم أداء قوي يضمن له التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وكان الفريق قد أجرى مرانه الختامي صباح أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى موريتانيا. حيث حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبيل انطلاق الحصة التدريبية، ركز خلالها على شرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المهمة المتعلقة بالمباراة المقبلة.

وبعد المحاضرة، خاض اللاعبون فقرة بدنية استمرت لمدة 15 دقيقة، عمل خلالها الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية لديهم، قبل أن ينتقلوا إلى تنفيذ الجوانب الخططية التي ينوي الجهاز الفني الاعتماد عليها في مواجهة الهلال.