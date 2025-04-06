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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف عن اقتراب أليو ديانج من العودة لـ الأهلي

اليو ديانج
اليو ديانج
يارا أمين

كشف الإعلامي فتح الله زيدان، عن اقتراب عودة اللاعب أليو ديانج لصفوف النادي الأهلي.

وكتب فتح الله على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وفقاً ل كورة بلس:أليو ديانج بات قريب من العودة إلي النادي الأهلي بعد نهاية إعارته مع الخلود السعودي والأيام المقبلة ستحسم مصيره النهائي”.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين في الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت موريتانيا؛ في إطار الاستعداد لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء المقبل. 


ومن المنتظر أن تتضمن المحاضرة شرح البرنامج التدريبي للفريق خلال اليومين المقبلين اللذين يسبقان المباراة، والتأكيد على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، والتكليفات المحددة لجميع اللاعبين وفقا لنقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني الثلاثاء المقبل على ملعب شيخا بيديا في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار نواكشوط في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٨ ساعات منذ مغادرتها مطار القاهرة في الرابعة مساء أمس.
 

فتح الله زيدان أليو ديانج الأهلي فيسبوك الخلود السعودي مارسيل كولر

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