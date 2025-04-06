كولر: لا أفكر بالعودة لألمانيا وأشعر بالراحة في الأهلي

في رد حاسم على الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيله، كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن حقيقة تفكيره في مغادرة تدريب الفريق الأحمر من أجل العودة إلى أحد أندية ألمانيا، مؤكدًا تمسكه بالبقاء مع القلعة الحمراء، وسعادته بتجربته الحالية رغم صعوبة الظروف.

كولر: لا أفكر في العودة لألمانيا

وقال كولر ، في تصريحات صحفية: "العودة للعمل في ألمانيا؟ أنا لا أفكر في ذلك.. لدي عقد ساري المفعول هنا وأشعر بالراحة".

وأضاف: "أعلم أن عملنا يتحرك بسرعة كبيرة.. ثلاث أو أربع هزائم، سيتغير مزاج الجماهير.. هذا هو الحال في كل مكان وفريق.. وهذا لا يختلف مع الأهلي".

الانتقادات وتحديات الاستمرار في التدريب

واستعرض كولر ، طبيعة مهنة التدريب وصعوباتها، مشيرًا إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة، وقال: "رأيت مؤخرًا إحصائية تفيد بأن معدل بقاء المدربين في الدوري الألماني هو 9 أشهر فقط، وهذه الأمور غير صحية، خاصة وأنك كمدرب تحتاج إلى الوقت لتطوير الفريق".

وأردف: "المدربون أصحاب الخبرات لديهم ميزة، فهم أكثر قدرة على تحمل الضغوط والتعامل مع تدخلات الإدارة، على عكس المدربين الشباب الذين قد يتأثرون بسهولة".

ظروف التدريب مع الأهلي: "العمل مختلف لكنه ممتع"

وعن ظروف عمله في النادي الأهلي، أوضح كولر أن هناك فروقًا واضحة بين التدريب في مصر وأوروبا، قائلًا: "لا يمكن مقارنة الأمر بأوروبا الوسطى.. نحن لا نمتلك أربعة أو خمسة ملاعب تدريب هنا، حتى في بوخوم كان لدينا ثلاث منشآت مختلفة للتدريب".

وتحدث عن تأثير الطقس على جودة الملاعب، قائلًا: "درجة الحرارة قد تتجاوز 40 درجة لأسابيع، وهذا يصعب الحفاظ على جودة العشب، الذي يصبح أكثر صلابة ويشبه السجاد، بخلاف ما هو موجود في أوروبا".

تجربة استثنائية رغم الصعوبات

واختتم كولر، تصريحاته بالتأكيد على استمتاعه الكامل بالتجربة مع الأهلي، قائلًا: "العمل هنا يمثل تحديًا، لكنني أستمتع حقًا به.. هذه تجربة تساعدني في أمور أخرى، وأنا فخور بها".