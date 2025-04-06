لطلاب الثانوية الأزهرية.. رابط تحميل نماذج البوكليت التجريبي للعلوم الشرعية والعربية

نشر قطاع المعاهد الأزهرية، رابط تحميل نماذج البوكليت التجريبي للشهادة الثانوية الأزهرية (علوم شرعية - علوم عربية) منوها أنه جاري الإعداد لنشر العلوم الثقافية.

ويمكن الاطلاع على نماذج البوكليت التجريبي للشهادة الثانوية الأزهرية من هنا

امتحانات الثانوية الأزهرية

وتستخدم مشيخة الأزهر كل السبل الممكنة لمنع تسريب امتحانات الثانوية الأزهرية بما فيها التحول الرقمي الذي يسهم كثيرا في مرور الامتحانات بشكل لائق وعدم وجود تسريب لأسئلة الامتحانات.

ويعد التحول الرقمي هو النقطة الفاصلة وأهم المستجدات في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أنه لأول مرة العام الماضي تطبع أرقام الجلوس وبطاقات التعارف بصورة الطالب إلكترونيا، كما أن كل أعمال أمانة السر كلها أصبحت إلكترونية من خلال برامج أعدتها الإدارة المركزية للامتحانات، كما أن اختيار الملاحظين تم إلكترونيا وكذا رؤساء اللجان ومساعديهم.

ويتولى كل مسئول في منظومة الامتحانات مهمته الخاصة به ويعرف ما عليه من حقوق وما يقدمه من واجبات حتى تسير الأمور بسلاسة ودون عقبات.

غرفة العمليات المركزية

وتقوم غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتتلقى الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي تفيد بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وذلك بشكل يومي طوال أيام الامتحانات.

بدوره، أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن تسريبات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ولت ولم يعد لها مكان بسبب الاجراءات الصارمة المتبعة لمنع هذه التسريبات.

وأوضح وكيل الأزهر أن رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية عليهم مسئولية كبيرة وأمانة وضعناها في رقابهم، مبينا أن امتحانات الثانوية الأزهرية يتم الاستعداد لها قبل الامتحانات بفترة كبيرة لتخرج في شكل يليق بالأزهر الشريف.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية



ونشرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وثانوية البعوث.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي يوم السبت 31 مايو 2025، وتنتهي للقسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو 2025.

