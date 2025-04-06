أول تعليق من الهلال الأحمر بغزة على فيديو استهداف الاحتلال للإسعاف في رفح

علق رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر بغزة على الفيديو الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول استهداف جيش الاحتلال لـ الاسعاف في رفح بشكل متعمد.

وأضاف “النمس” خلال مداخلة هاتفية على قناة “ten” الفضائية، أن صحيفة نيويورك تايمز توثق استهداف الإحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف في رفح الفلسطينية، موضحا ان “الإحتلال يستهدف سيارات الإسعاف بشكل واضح وصريح رغم إرتداء الطواقم الزى الرسمي”.

وتابع مدير إعلام الهلال الأحمر بغزة، أن المسعفين يتلقون طلقات الاحتلال الإسرائيلي دون سبب واضح وهم يقومون بعملهم الإنساني.