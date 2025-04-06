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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأعلى للثقافة يمد فترة التقدم لمسابقة القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
رنا أشرف

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، مد فترة المشاركة في مسابقة "القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة.. رؤى مستقبلية في حقوق الإنسان والعدالة"، حتى الأربعاء 30 أبريل  و هي المسابقة تنظمها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع شباب الباحثين في مصر على استثمار ما يتعلمونه من معارف ومهارات وقدرات بحثية تطبيقية، للمساهمة في الإبداع وحل المشكلات وإنتاج المعرفة في مجالات ثقافة القانون، المواطنة، حقوق الإنسان.

شروط المسابقة

سن الباحث من 18ــ 35 سنة.

وضوح موضوع البحث وارتباطه بالعنوان

أهمية البحث ومنهجه.

الدراسات السابقة وانسجامها مع فكرة البحث.

تحليل النتائج وأسلوب عرضها.

التوازن بين أقسام الدراسة.

الإضافات العلمية وسندها.

إمكانية تطبيق المقترحات الواردة في نتائج البحث على حالات تطبيقية واقعية.

التوثيق العلمي مع حداثة المراجع وأصالتها.

سلامة اللغة والخلو من الأخطاء الإملائية أو المطبعية ظهور شخصية الباحث.

جوائز المسابقة

يمنح الفائزون جوائز مالية على النحو الآتي:

الفائز الأول: عشرة آلاف جنيه

الفائز الثاني: ثمانية آلاف جنيه

الفائز الثالث: خمسة آلاف جنيه

ويتم تكريم الفائزين الثلاثة بشهادة تقدير من المجلس الأعلى للثقافة، وكذلك نشر البحث في مجلة ثقافة قانونية التي تصدرها اللجنة، كما يتم تسجيل موجزه من جانب الباحث في إحدى حلقات مبادرة "وعي بالقانون" المذاعة عبر قناة "يوتيوب" وموقع المجلس الأعلى للثقافة.

شروط تفصيلية للمسابقة

عدد صفحات البحث من 15 - 20 صفحة من القطع المتوسط "300 كلمة في الصفحة" 60 كلمة، ويمكن دعمه بإحصاءات أو رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية وفي حدود 5000- 6000 كلمة، ويمكن دعمه بإحصاءات أو رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية أو غيرها، مما تسهم في دعم القيمة العلمية للبحث.

أن يكتب البحث على برنامج "word" وبلغة عربية سليمة، على أن يكون حجم الخط "14"، ونوع الخط Traditional Arabic.

مقاس الصفحة A4 وبهامش مقداره "2.5 سم" من كل جانب، وبهامش مقداره "3.5 سم" من الجانب الأيمن.

يكتب اسم الباحث على صفحة الغلاف عنوان البحث، الاسم، الصفة الكلية، والمشرف على البحث إذا وجد.

أن يلتزم الباحث بعناصر البحث العلمي معتمدًا على الحقائق والتحليلات وليس مجرد السرد الإنشائي مع ذكر المراجع ومؤلفيها بطريقة علمية.

ألا يكون البحث قد سبق أن شارك به المتسابق في أي مسابقة أو تقدم به من قبل.

أن يكون البحث غير منقول أو مقتبس، وألا تتجاوز نسبة الاقتباس 10%.

أن يتضمن البحث ملخصًا باللغة العربية بما لا يتجاوز 250 كلمة.

أن يكون البحث موثقًا بالمراجع والمصادر وفق أصول البحث العلمي

أن يحتوي البحث على أصالة علمية وفكرة مبتكرة، أو تأصيل لأفكار سابقة بشرط الجدة في التناول.

أن يكتب العمل المشارك باللغة العربية الفصيحة، مستخدمًا علامات الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي للكتابة، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط تحقيقًا للسلامة اللغوية.

يتم توثيق أي ترجمة من مراجع أجنبية بأي لغة أخرى بشرط الإشارة إلى المرجع الأصلي وليس المنقولة منه تلك الترجمة.

لن ينظر في الأعمال المخالفة لشروط المسابقة، وسيتم استبعادها قبل إرسالها إلى لجنة التحكيم دون إبداء أسباب.

شروط إرسال الأبحاث

يتم إرسال البحث المشارك نسخة ورقية ونسخة إلكترونيًا بصيغة وورد "word" ونسخة PDF،‏ على الإيميل من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected] أو من خلال رقم الواتساب: 01143080189

على المتسابق أن يرفق صورة من الرقم القومي، وصورة شخصية، ورقم حسابه البنكي.

أخر موعد للتقدم في 30 أبريل 2025. ويتم إعلان نتيجة المسابقة وتسليم الفائزين المستحقات المالية قبل نهاية شهر مايو 2025.

المجلس الأعلى للثقافة القانون مسابقة حقوق الإنسان ثقافة

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