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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الشمر والقرفة في الصباح؟

مشروب الشمر والقرفة
مشروب الشمر والقرفة
هاجر هانئ

جرّب مشروب الشمر والقرفة، فهو طريقة مثالية لاكتشاف فوائده الصحية، من المساعدة في إنقاص الوزن إلى تنظيم الهضم وصحة القلب وتعزيز المناعة، يُمكنه أن يُحدث فرقًا كبيرًا.
إن بدء اليوم بمشروبات صحية غنية بالعناصر الغذائية لا يساعدك فقط على أن تصبح نشيطًا وحيويًا، بل يؤثر إيجابًا أيضًا على صحتك العامة وعافيتك، لشرب ماء القرفة والشمر المنعش فوائد عديدة، وهذا المزيج الفعال يُعطي أفضل النتائج عند تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة.
مع أن القرفة والشمر استُخدما لقرون في الأيورفيدا، وهما معروفان بخصائصهما العلاجية الطبيعية، إليك سبب وجيه لتجربة هذا المشروب.

الفوائد الصحية لشرب ماء القرفة والشمر


-يساعد على الهضم
كلٌّ من القرفة والشمر فعالٌ للغاية في تحسين عملية الهضم، يساعد هذا المشروب على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ويقلل من تكوّن الغازات والانتفاخ وعسر الهضم، استُخدم الشمر لآلاف السنين كمليّن موثوق.
كما يُساعد ماء الشمر والقرفة على تقوية بطانة الأمعاء، ويمكن استخدامه أيضًا لعلاج أعراض مرض التهاب الأمعاء. تُساعد القرفة على تحفيز الإنزيمات الهاضمة، مما يضمن هضمًا وامتصاصًا أكثر سلاسةً للطعام.

-يُنظّم سكر الدم
يُعدّ ماء الشمر والقرفة مُفيدًا جدًا لتنظيم مستويات السكر في الدم، خاصةً لمرضى السكري. ووفقًا للخبراء، يحتوي الشمر على الأنيثول، وهو مُهمّ لخفض مستويات السكر في الدم، مع الحماية من تلف الكلى والكبد والعين الناتج عن هذا المرض المُنهك، كما تعمل القرفة بطريقة تُشبه عمل الأنسولين الهرمون المسؤول عن نقل السكر من مجرى الدم إلى الأنسجة.

-يعزّز فقدان الوزن
يُشاع أيضًا أن مشروب الشمر والقرفة يُساعد في إنقاص الوزن، وقد ربطت العديد من الدراسات بين تناوله وفقدان الدهون أو انخفاض مُحيط الخصر.


-يُقلّل الالتهاب ويُحسّن صحة القلب
تُقلّل المُركّبات الموجودة في كلٍّ من القرفة والشمر من مُؤشّرات الالتهاب، وهو السبب الجذري للعديد من الأمراض المُزمنة، بما في ذلك مشاكل القلب، كما يُساعد في تنظيم ضغط الدم ويُخفّض ارتفاعه، إلى جانب مُستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار (LDL) لدى بعض الأشخاص.
علاوة على ذلك، يزيد كلٌّ من القرفة والشمر من مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يُحسّن صحة القلب عن طريق إزالة الكوليسترول الزائد من الأوعية الدموية.
ووفقًا للخبراء، تحتوي قرفة الكاسيا تحديدًا على كميات كبيرة من الكومارين الطبيعي، وهي مجموعة من المركبات التي تساعد على منع تضيق الأوعية الدموية وتوفر حماية من جلطات الدم. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الكومارين قد يُضعف وظائف الكبد ويزيد من خطر النزيف، لذا احرص على تناول القرفة باعتدال.

-تخفف آلام الدورة الشهرية
لجميع النساء اللواتي يعانين من آلام الدورة الشهرية أو عسر الطمث، بدلًا من الاعتماد على الأدوية ومسكنات الألم، جربي تناول مشروبات القرفة والشمر صباحًا. وفقًا للدراسات، يُخفف الشمر من تقلصات الرحم، وهو ما يُسبب الألم الذي تُبلغ عنه النساء المصابات بعسر الطمث.

-يُحارب العدوى
تتميز القرفة والشمر بخصائص قوية مضادة للبكتيريا والفطريات، وهي جميعها مهمة لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى.
يقول الخبراء إن سينامالديهيد المكون النشط الرئيسي في القرفة  يمنع نمو أنواع مُختلفة من البكتيريا والفطريات والعفن، وتشمل هذه البكتيريا أيضًا المكورات العنقودية والسالمونيلا والإشريكية القولونية، والتي يُمكن أن تُسبب أمراضًا للإنسان، كما تُقلل تأثيرات القرفة المُضادة للبكتيريا من رائحة الفم الكريهة وتمنع تسوس الأسنان.
المصدر: timesnownews.

الشمر مشروب الشمر القرفة

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