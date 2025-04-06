قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب المضايقات.. بيراميدز يتقدم بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي لـ كاف
شوبير عن احتمالية عودة نجم الأهلي: كولر مكانش بيلّعبه
7 تطبيقات أندرويد شهيرة يجب حذفها فورًا.. اعرف السبب
لميس الحديدي تحذر هؤلاء المرضي .. ألبسوا كمامات
غضب في إسرائيل.. دعوات لوقف الحرب ولابيد يطالب باستقالة نتنياهو
رسالة مدرب الزمالك للاعبين بعد التعادل مع مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر
الأرصاد: تحذيرات مهمة للمواطنين من العواصف الرملية هذا اليوم
ماكرون في القاهرة لعقد قمة ثلاثية وشراكة استراتيجية .. ماذا قالت الصحف الفرنسية ؟
الدبلوماسية الثقافية.. فرح الديباني صوت مصري يحمل رسالة الفن والإنسانية من طوكيو إلى نوتو
القوى السياسية تحتفي باختيار أبو العينين لرئاسة البرلمان الأورومتوسطي: تقدير دولي
رتيبة النتشة: الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسبب التصعيد الإسرائيلي
الأهلي يخوض مرانه الأول بموريتانيا استعداداً للهلال السوداني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، مواجهة حاسمة مساء الأربعاء المقبل، أمام ضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إطار إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في رحلة مواصلة الدفاع عن اللقب الذي تُوج به الفريق في النسخة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية

تقام المواجهة المنتظرة بين الزمالك وستيلينبوش في الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري مرتقب لدعم الفريق الأبيض في سعيه نحو حسم التأهل إلى نصف النهائي.

نتيجة الذهاب.. وتعقيدات الإياب

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليبقى الحسم معلقًا في القاهرة، حيث يدخل الزمالك المواجهة بأفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره، في مواجهة يتسلح خلالها بخبراته القارية لإقصاء الفريق الجنوب أفريقي ومواصلة رحلة الحفاظ على اللقب.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

الزمالك بدأ مشواره في البطولة من الدور التمهيدي، حيث تجاوز عقبة الشرطة الكيني بالفوز ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا بهدفين مقابل هدف.
وفي دور المجموعات، كانت نتائجه كالتالي:

الفوز على بلاك بولز بنتيجة 2-0 (الجولة 1)

التعادل مع إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2 (الجولة 2)

الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 (الجولة 3)

التعادل السلبي مع المصري مجددًا (الجولة 4)

الفوز على بلاك بولز بنتيجة 3-1 (الجولة 5)

الفوز على إنيمبا بنتيجة 3-1 (الجولة 6)

وفي ذهاب ربع النهائي، فرض التعادل السلبي كلمته أمام ستيلينبوش.

القناة الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورتس اللقاء المرتقب بين الزمالك وستيلينبوش ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط تغطية تحليلية خاصة تواكب أهمية المواجهة.

مواجهة لا تقبل القسمة.. الأبيض يسعى للعبور والاقتراب من الحلم

يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات عالية بعد الأداء المستقر مؤخرًا، ويعوّل بيسيرو على عدد من نجومه الأساسيين في حسم المواجهة، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيري، وعمرو السيسي، إضافة إلى الحارس المتألق محمد صبحي.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز دون الدخول في حسابات التعادل الإيجابي أو ركلات الترجيح، في ظل رغبة جماهيرية عارمة باستمرار الزحف نحو النجمة القارية الثانية في تاريخ بطولة الكونفدرالية.

هل يكرر الزمالك إنجاز الموسم الماضي؟

جماهير الزمالك تترقب بفارغ الصبر مواجهة الأربعاء، آملين في استمرار الفريق الأبيض على نفس درب البطولة الماضية، حيث نجح في التتويج بلقب الكونفدرالية عن جدارة، وتبدو الفرصة متاحة هذا الموسم لتكرار الإنجاز في ظل الخبرات الكبيرة للفريق في البطولات الأفريقية.

نادي الزمالك الزمالك جوزيه بيسيرو ستيلينبوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل إعفاء عملاء إنستاباي من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل

تفاصيل إعفاء عملاء إنستاباي من رسوم التحويل على الأهلي نت والأهلي موبايل

هاتف

خلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسمياً في مصر | تليفونك منهم؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي

هواتف

إيقاف هذه الهواتف غدًا| تحذير عاجل من تنظيم الاتصالات

دولار امريكي

70 قرشا دفعة واحدة.. صعود أسعار الدولار الآن في البنوك

حريق بشقة سكنية _ صورة أرشيفية

اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة أسيوط

حادث تصادم في المنوفية

كانوا بيقضوا العيد في المنوفية.. وفاة 5 من أسرة واحدة بحادث على الطريق الإقليمي

أحمد سيد زيزو

160مليون في 4 مواسم.. صحيفة سعودية تكشف مفاجأة عن رحيل زيزو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

كيفية سجود الشكر

ماذا نقول في سجود الشكر؟.. إليك طريقة أدائها وفضلها

الدكتورة دينا أبو الخير

هل يجوز الدعاء على حد أذاك أو ظلمك؟.. داعية إسلامية تجيب

وفاة موظف بجامعة الأزهر

وفاة موظف بجامعة الأزهر في مكتبه أثناء العمل

بالصور

إنشاء مجمع مواقف منيا القمح الجديد بتكلفه 17 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة لرفع الإشغالات المخالفة بميدان قصر الثقافة وشارع القيثارية بمنيا القمح

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مش موضوع ستات .. تعليق مثير من والد حسام حبيب على أخبار زواج نجله

حسام حبيب ووالده
حسام حبيب ووالده
حسام حبيب ووالده

محافظ الشرقية يُتابع إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

حسام حبيب

مش مصرية.. حسام حبيب يعلن ارتباطه رسميا

اسعاف - أرشيفية

طفل يقود سيارة ويصدم 3 أشخاص بالشرقية

المتهم

شخص ينتقم من شقيق زوجته وينشر له فيديو حاملا فرد خرطوش

هاجر الشرنوبى

اضطررت لبيع الآيس كريم.. هاجر الشرنوبي تتحدث عن أصعب فترات حياتها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان

د. ممد بشاري

د. محم بشاري يكتب: استئناف العمران الإنساني من التجزيء المعرفي إلى التكامل القيمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وغزة بين الدعم الإنساني والدور السياسي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العيد القومي لسوهاج في الجمهورية الجديدة.. تاريخ عظيم ومستقبل واعد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة

المزيد