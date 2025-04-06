يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، مواجهة حاسمة مساء الأربعاء المقبل، أمام ضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إطار إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في رحلة مواصلة الدفاع عن اللقب الذي تُوج به الفريق في النسخة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية

تقام المواجهة المنتظرة بين الزمالك وستيلينبوش في الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري مرتقب لدعم الفريق الأبيض في سعيه نحو حسم التأهل إلى نصف النهائي.

نتيجة الذهاب.. وتعقيدات الإياب

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليبقى الحسم معلقًا في القاهرة، حيث يدخل الزمالك المواجهة بأفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره، في مواجهة يتسلح خلالها بخبراته القارية لإقصاء الفريق الجنوب أفريقي ومواصلة رحلة الحفاظ على اللقب.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

الزمالك بدأ مشواره في البطولة من الدور التمهيدي، حيث تجاوز عقبة الشرطة الكيني بالفوز ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا بهدفين مقابل هدف.

وفي دور المجموعات، كانت نتائجه كالتالي:

الفوز على بلاك بولز بنتيجة 2-0 (الجولة 1)

التعادل مع إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2 (الجولة 2)

الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 (الجولة 3)

التعادل السلبي مع المصري مجددًا (الجولة 4)

الفوز على بلاك بولز بنتيجة 3-1 (الجولة 5)

الفوز على إنيمبا بنتيجة 3-1 (الجولة 6)

وفي ذهاب ربع النهائي، فرض التعادل السلبي كلمته أمام ستيلينبوش.

القناة الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورتس اللقاء المرتقب بين الزمالك وستيلينبوش ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط تغطية تحليلية خاصة تواكب أهمية المواجهة.

مواجهة لا تقبل القسمة.. الأبيض يسعى للعبور والاقتراب من الحلم

يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات عالية بعد الأداء المستقر مؤخرًا، ويعوّل بيسيرو على عدد من نجومه الأساسيين في حسم المواجهة، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيري، وعمرو السيسي، إضافة إلى الحارس المتألق محمد صبحي.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز دون الدخول في حسابات التعادل الإيجابي أو ركلات الترجيح، في ظل رغبة جماهيرية عارمة باستمرار الزحف نحو النجمة القارية الثانية في تاريخ بطولة الكونفدرالية.

هل يكرر الزمالك إنجاز الموسم الماضي؟

جماهير الزمالك تترقب بفارغ الصبر مواجهة الأربعاء، آملين في استمرار الفريق الأبيض على نفس درب البطولة الماضية، حيث نجح في التتويج بلقب الكونفدرالية عن جدارة، وتبدو الفرصة متاحة هذا الموسم لتكرار الإنجاز في ظل الخبرات الكبيرة للفريق في البطولات الأفريقية.